Vier Kurzduelle: U 16 testet gegen Dänemark

Gleich vier Kurzspiele gegen Dänemark stehen für die neue U 16-Nationalmannschaft im Rahmen eines Lehrgangs in Duisburg im Oktober auf dem Programm. Zunächst trifft die DFB-Auswahl in der Sportschule Wedau am 9. Oktober (ab 11 Uhr) auf den dänischen Nachwuchs, ehe um 12 Uhr der zweite Vergleich mit verkürzter Spielzeit ansteht. Am 12. Oktober (ab 11 und 12 Uhr) folgen an selber Stelle die zwei weiteren Testspiele. DFB-Trainer Marc-Patrick Meister hat 25 Spieler für die vier Duelle berufen, 24 weitere Akteure stehen auf Abruf bereit.

"Für den Jahrgang 2005 sind die Spiele gegen Dänemark der Startschuss, um als Mannschaft in den Wettkampfmodus zu wechseln und zusammenzuwachsen", sagt Meister. "Bereits beim vergangenen Lehrgang in Herzogenaurach konnte man spüren, wie sehr unsere Jungs sich auf die Spiele freuen. Dänemark wird uns ein starker Gegner sein, der uns direkt fordert - wir freuen uns auf unsere dänischen Gäste."

Alle Partien und Trainingseinheiten finden aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der DFB hat zur nächsten Länderspielphase der U-Nationalteams wichtige Informationen zusammengestellt.

[dfb]