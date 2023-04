Vier Interessenten für Ausrichtung der Frauen-WM 2027

Für die Ausrichtung der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 hat die FIFA vier Interessenerklärung von Verbänden aus vier Konföderationen erhalten. Dies teilte die FIFA heute in einer Presseerklärung mit. Der DFB hatte sich gemeinsam mit dem niederländischen Verband KNVB und der belgischen RBFA frühzeitig für den Bewerbungsprozess angemeldet und vertritt damit die UEFA. Zudem haben der brasilianische Fußballverband (CONMEBOL), der südafrikanische Fußballverband (CAF) sowie der US-amerikanische gemeinsam mit dem mexikanischen Fußballverband (CONCACAF) ihr Interesse hinterlegt.

Laut FIFA wird den interessierten Verbänden im nächsten Schritt die Bewerbungsvereinbarung zugestellt, in der das Bewerbungsverfahren dargestellt ist. Zur Bestätigung der weiteren Teilnahme am Bewerbungsverfahren muss diese bis zum 19. Mai 2023 an die FIFA zurückgeschickt werden.

In der Pressemitteilung wird FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura dazu wie folgt zitiert: "Wir freuen uns sehr über die eingegangenen Interessenerklärung, weil sie von Verbänden mit einer starken Fußballtradition aus vier Konföderationen stammen, was die anhaltende Popularität des Frauenfußballs rund um die Welt unterstreicht. Wir garantieren allen Verbänden das fundierteste und umfassendste Bewerbungsverfahren in der Geschichte der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft." Über die Vergabe der Frauen-Weltmeisterschaft 2027 wird am 17. Mai 2024 auf dem FIFA-Kongress abgestimmt.

[dfb]