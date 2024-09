Vier Bundesligaduelle in der 2. Pokalrunde

Vier Bundesligaduelle und ein Erstligist für Arminia Bielefeld: Das ergab die Auslosung der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 3x3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher als Losfee und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth als Ziehungsleiter am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Dabei bekommt es Bielefeld mit Union Berlin zu tun, Dynamo Dresden trifft auf den SV Darmstadt 98 aus der 2. Liga. Der einzig verbliebene Regionalligist Kickers Offenbach spielt gegen den Karlsruher SC. Rekordpokalsieger Bayern München reist in Runde zwei zum FSV Mainz und Titelverteidiger Bayer Leverkusen hat die SV Elversberg zu Gast.

Die Spiele der 2. Runde werden am 29. und 30. Oktober 2024 ausgetragen. Das Achtelfinale ist für den 3./4. Dezember 2024 terminiert, Viertelfinale (4./5. Februar und 25./26. Februar), Halbfinale (1./2. April 2025) und das Finale im Olympiastadion in Berlin am 24. Mai finden im kommenden Jahr statt.

Die 2. DFB-Pokalrunde

Bundesliga - Bundesliga

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

RB Leipzig - FC St. Pauli

2. Bundesliga - Bundesliga

SC Freiburg - Hamburger SV

Hertha BSC - 1. FC Heidenheim

VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern

FC Augsburg - FC Schalke 04

TSG Hoffenheim - 1. FC Nürnberg

SC Paderborn 07 - SV Werder Bremen

Bayer 04 Leverkusen - SV Elversberg

1. FC Köln - Holstein Kiel

2. Bundesliga - 2. Bundesliga

SSV Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth

3. Liga - Bundesliga

Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin

3. Liga - 2. Bundesliga

Dynamo Dresden - SV Darmstadt 98

Regionalliga - 2. Bundesliga

Kickers Offenbach - Karlsruher SC

[dfb]