Vier Bundesligaduelle im Achtelfinale

Spannende Paarungen im DFB-Pokalachtelfinale: Titelverteidiger VfL Wolfsburg darf sich über ein Heimspiel in der Runde der letzten 16 freuen - Ligakonkurrent SV Werder Bremen ist zu Gast. Der FC Bayern München hat mit dem Regionalligisten Kickers Offenbach ein vermeintlich machbares Los gezogen.

Ex-Nationalspielerin Verena Schweers, die als Losfee agierte, sowie Ziehungsleiterin Mirka Derlin, Schiedsrichterin des Jahres 2023, losten außerdem drei weitere Bundesligaduelle aus. Vorjahresfinalist SC Freiburg muss bei Eintracht Frankfurt ran, die TSG Hoffenheim empfängt RB Leipzig und die SGS Essen hat den 1. FC Köln zu Gast.

Das Achtelfinale wird am 25. und 26. November ausgespielt. Das Viertelfinale folgt vom 5. bis zum 7. März 2024, ehe für die verbleibenden vier Teams das Halbfinale am 30. und 31. März 2024 ansteht. Das Endspiel wird am 9. Mai 2024 (Christi Himmelfahrt) im Kölner RheinEnergieSTADION ausgetragen.

Das Achtelfinale im Überblick

Hamburger SV - Bayer 04 Leverkusen

TSG Hoffenheim - RB Leipzig

1. FSV Mainz 05 - MSV Duisburg

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

FC Viktoria 1899 Berlin - FC Carl Zeiss Jena

SGS Essen - 1. FC Köln

Kickers Offenbach - FC Bayern München

