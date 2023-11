Viele Drittligaprofis mit Nationalteams auf Länderspielreise

Mit Ausnahme der Nachholpartie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Tabellenführer Dynamo Dresden am Sonntag (ab 13.30 Uhr, live bei MagentaSport) ruht in der 3. Liga wegen der Länderspielphase am Wochenende der Ball. Dennoch sind noch zahlreiche weitere Profis der 20 Drittligaklubs im Einsatz. DFB.de gibt einen Überblick, welche Spieler mit ihren Nationalteams unterwegs sind.

Gebhardt und Eitschberger bei U 21

Mit dem Selbstvertrauen, beim 2:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SSV Ulm 1846 Fußball den achten Dreier in Serie eingefahren zu haben, trat Torhüter Felix Gebhardt vom Tabellenzweiten SSV Jahn Regensburg den Weg zur deutschen U 21-Nationalmannschaft an. Der in Lörrach - dem Heimatort von Trainer-Legende Ottmar Hitzfeld - geborene Schlussmann hat an den bisherigen 15 Spieltagen noch keine Spielminute verpasst und blieb dabei schon sechsmal ohne Gegentreffer.

Zum Kader des DFB-Teams von Trainer Antonio Di Salvo für die EM-Qualifikationsspiele gegen Estland (17. November) in Paderborn und gegen Polen (21. November) in Essen gehört auch Julian Eitschberger vom Halleschen FC. Der Rechtsverteidiger ist seit Anfang September vom Zweitligisten Hertha BSC in die dritthöchste Spielklasse verliehen und kam seit dem 7. Spieltag in jeder Begegnung für den HFC zum Einsatz.

In Paderborn könnten Gebhardt und Eitschberger einem weiteren Spieler aus der 3. Liga gegenüberstehen. Andreas Vaher aus der U 23 des SC Freiburg gehört nämlich zum U 21-Aufgebot von Estland. In der dritthöchsten Spielklasse wartet der Innenverteidiger allerdings noch auf seinen ersten Saisoneinsatz. Mit Mika Baur (zwölf Partien in der laufenden Spielzeit in der 3. Liga) stellt der Nachwuchs des Sportclubs auch einen deutschen U 20-Nationalspieler. Am zurückliegenden Wochenende gehörte der Mittelfeldakteur in der Partie bei RB Leipzig (1:3) erstmals auch zum Profikader von Cheftrainer Christian Streich.

Freiburger U 23 am häufigsten vertreten

Gleich sechs weitere Spieler aus der zweiten Mannschaft der Breisgauer haben sich ebenfalls auf Länderspielreise begeben. Damit stellen die Freiburger den größten Anteil der in der 3. Liga aktiven U-Nationalspieler. Luca Marino ist für die deutsche U 19-Nationalmannschaft nominiert worden. In Spanien bestreitet die Auswahl von Nationaltrainer Christian Wörns zwei Länderspiele gegen Norwegen (16. und 19. November). Joel Bichsel (U 21), Johan Manzambi und Bruno Ogbus (beide U 19) sind für die Schweiz aktiv. Rechtsverteidiger Pascal Fallmann trägt das Trikot der U 21 von Österreich, während Lukas Ambros zum Aufgebot der tschechischen U 20-Nationalmannschaft gehört.

Die Vertreter der 3. Liga bei der deutschen U 20-Auswahl für die Länderspiele in Rumänien (17. November) und in Regensburg gegen England (20. November) vervollständigen Hendry Blank aus der U 23 von Borussia Dortmund sowie Caspar Jander vom MSV Duisburg. Beide sind bei ihren Vereinen bereits als Leistungsträger gesetzt. Maurice Krattenmacher, Offensivspieler bei der SpVgg Unterhaching, ist wie Marino von der deutschen U 19-Nationalmannschaft eingeladen worden. Die jüngsten U-Nationalspieler aus der 3. Liga sind die für die U 18-Länderspiele gegen Tschechien (15. November) und Portugal (20. November) nominierten Henrik Koch (Arminia Bielefeld) und der kürzlich mit einem Profivertrag ausgestattete Leopold Wurm (SSV Jahn Regensburg).

Münsters Torhüter Schenk für U 20 nachnominiert

Die Anzahl an deutschen U-Nationalspielern aus der 3. Liga hat kurzfristig sogar noch zugenommen. Johannes Schenk, seit dem 12. Spieltag Stammtorhüter beim Aufsteiger SC Preußen Münster, ist von U 20-Nationaltrainer Hannes Wolf nachnominiert worden. Mit Julian Hettwer (Borussia Dortmund U 23) und Marius Wörl (Arminia Bielefeld) stehen noch zwei weitere Drittligaprofis auf Abruf bereit.

Tim Civeja kann seinem Verein 1. FC Saarbrücken am Sonntag im Nachholspiel gegen Dynamo Dresden nicht unterstützen. Der Mittelfeldspieler befindet sich stattdessen bei der U 21-Auswahl von Albanien für die EM-Qualifikationsspiele in Rumänien (17. November) und Montenegro (21. November). Der für die U 21 des Kosovo nominierte Arian Llugiqi vom FC Ingolstadt 04 komplettiert die in dieser FIFA-Abstellungsperiode aktiven Junioren-Nationalspieler aus der 3. Liga.

Mannheims Jans kurz vor Jubiläum für Luxemburg

Die 3. Liga hat aber auch einen gestandenen und äußerst erfahrenen A-Nationalspieler in ihren Reihen: Laurent Jans vom SV Waldhof Mannheim. Mit schon 98 Einsätzen für die Nationalmannschaft von Luxemburg belegt der 31 Jahre alte Außenverteidiger unter den Rekordspielern seines Heimatlandes gleichauf mit Ex-Bundesligaprofi Jeff Strasser (1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach) den dritten Rang. Gegen Bosnien-Herzegowina (16. November) wird der Kapitän im Rahmen der Qualifikation für die UEFA Euro 2024 in Deutschland zwar wegen einer Gelbsperre fehlen. Bei der abschließenden Partie in Liechtenstein (19. November) kann er dem aktuell führenden Mario Mutsch (102 Einsätze) aber noch näherkommen.

Bei aktuell fünf Punkten Rückstand auf die zweitplatzierte Slowakei kann man sich im Nachbarland noch (leichte) Hoffnungen darauf machen, sich über die Gruppenphase direkt für die Europameisterschaft 2024 zu qualifizieren. Sollte das nicht gelingen, bliebe Luxemburg noch der mögliche "Umweg" über die Playoffs der UEFA Nations League im März 2024. Nach derzeitigem Stand wäre dort dann Georgien der erste Gegner.

An der WM-Qualifikation in Asien nimmt außerdem Michael Udebuluzor vom FC Ingolstadt 04 teil. Der 19 Jahre alte Angreifer, der bislang zwei Kurzeinsätze in der 3. Liga zu verzeichnen hat, ist mit Hongkong in der zweiten Runde um den Einzug in die Endrunde im Iran (16. November) und gegen Turkmenistan (21. November) gefordert.

[mspw]