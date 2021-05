Viel Input beim "Leadership Festival"

Eins machte der erste Tag des "Leadership Festivals der DFB-Akademie" deutlich: Das Netzwerken und Miteinander-ins-Gespräch-kommen funktionierte von Anfang an gut. Das war auch unüberhörbar, denn 120 Leader an einem Ort verursachen eine beeindruckende Geräuschkulisse. In der Lobby der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main lagen Unterhaltung und Gesprächsfetzen in der Luft – und Neugier auf das, was das Fachforum zutage bringen wird.

Zu besprechen gab es tatsächlich einiges. Denn schon die ersten Vorträge des Leadership Festivals stellten klar heraus: Was moderne Führung im Sport oder auch in Wirtschaftsunternehmen heutzutage ausmacht, wird derzeit neu ausgelotet.

"Mit unserer DFB-Akademie sind wir schon heute ein Dienstleister und Impulsgeber für den deutschen Fußball", sagte Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, bei seiner Begrüßungsrede. "Wir möchten die Macher und Experten unterschiedlichster Fachrichtungen zusammenbringen. So ermöglichen wir einen übergreifenden Austausch, der bewusst über das Tagesgeschäft des Fußballs hinausgeht."

Leidenschaft und Kreativität allerorten zu spüren

Der Blick über den Tellerrand war dementsprechend Programm: Nach einer Opening Keynote von Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther zum Thema "Leadership mit Hirn" lag es nahe, dass die darauffolgende Podiumsdiskussion unter reger Beteiligung aller Teilnehmer sich des Themas "Leadership mit Herz" annahm. Prof. Dr. Björn Bloching, Senior Partner bei Roland Berger, adidas-CEO Kasper Rorsted, Markus Weise, Leiter Innovation & Entwicklung DFB-Akademie, und Thorsten Hermes, Head of Strategy & Digital Transformation bei Google, waren sich einig: Ohne Vertrauen geht heutzutage nichts mehr – weder im Sport noch in der Wirtschaft. Die Auflösung traditioneller Organigramme und Hierarchien, die Digitalisierung und andere komplexe Trends stellen alle gesellschaftlichen Akteure vor neue Herausforderungen.

So gab es einige Denkanstöße, die die 120 Festival-Teilnehmer aus den Lizenzligen und von Sportunternehmen mit in die folgenden, nachmittäglichen Workshops nahmen. Leidenschaft, Kreativität und großer Ehrgeiz waren allerorten zu spüren.

Noch bis zum morgigen Donnerstag wird in der DFB-Zentrale viel Gelegenheit zum fachlichen und persönlichen Austausch sein. Dann stehen weitere Impulsvorträge auf der Agenda. Zudem werden die Workshop-Ergebnisse präsentiert und diskutiert – und natürlich ein Ausblick gewagt. Denn die Zukunft ist es ja, die gestaltet werden will. Die des deutschen Fußballs. Und zwar miteinander.

Das Leadership Festival der DFB-Akademie

Die DFB-Akademie bringt Entscheider aus Sport, Leistungsfußball, Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Bei Podiumsdiskussionen und in zahlreichen Workshops steht beim diesjährigen Fachforum ein hoher Wissenszuwachs im Vordergrund. Zu den externen Referenten zählen unter anderem adidas-CEO Kasper Rorsted, Dr. Frederik Pferdt von Google und Hirnforscher Prof. Dr. Gerald Hüther. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Sebastian Kehl und Lars Ricken (Borussia Dortmund), Frank Baumann und Thomas Schaaf (Werder Bremen), Michael Reschke und Thomas Hitzlsperger (VfB Stuttgart), Jörg Schmadtke (VfL Wolfsburg) und Jochen Saier (SC Freiburg) sowie Joti Chatzialexiou, Meikel Schönweitz und Stefan Kuntz (DFB).

Insgesamt ist es bereits das zweite internationale Fachforum, das die DFB-Akademie innerhalb eines Jahres ausrichtet. Zuletzt fand 2017 der "1. Internationale Spielanalyse-Kongress" statt. Aus der ganzen Welt kamen 230 Experten in Frankfurt am Main zusammen, um sich über Spielanalyse, Scouting und Big Data im Fußball auszutauschen.