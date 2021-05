Viel Expertise bei digitaler Fortbildung "Fußballmedizin"

Drei Tage, viel Expertise und ehrenamtsfreundliche "Anstoßzeiten". Im neuen digitalen Onlinecampus fand vom 26. Mai bis 28. Mai die DFB-Akademie-Fortbildung "Fußballmedizin" unter der Leitung des Vorsitzenden der Medizinischen Kommission Prof. Dr. Tim Meyer (Universität des Saarlandes) und von Prof. Dr. Werner Krutsch (Nürnberg) statt.

Die Weiterbildung stand erstmals auch Mannschaftsärzt*innen unterhalb der Lizenzligen offen. Rund 80 Teilnehmer*innen konnten sich in diesen drei Tagen auf Input von hochrangigen Expert*innen freuen, die den aktuellen Wissensstand im Sinne der praktikablen Umsetzbarkeit darlegen, viele Beispiele aufzeigten und zu Diskussionen einluden. Dr. Thomas Hauser (Leiter Medizin und Wissenschaft) sieht die Ausweitung des Teilnehmerfeldes als wichtigen Schritt an: "Die Fortbildung Fußballmedizin konnte bereits zum fünften Mal durchgeführt werden. Mit der Erweiterung der Teilnehmer*innen auf alle interessierten Ärzte*innen, ob Profi- oder Amateurfußball, konnten wir neueste medizinische Themen wie u.a. "Alternativen zum Schmerzmittelgebrauch" übergreifend kommunizieren und durch die digitalen Möglichkeiten einen engen und praxisorientierten Austausch ermöglichen."

Meyer: "Mix aus grundlegenden und aktuellen Themen"

Insgesamt beinhaltet die Fortbildungsreihe vier Lerneinheiten zu den Themengebieten: Traumatische Verletzungen, allgemeine Fußballmedizin, Anti-Doping und Notfälle. Für Prof. Dr. Tim Meyer ist die Ausgewogenheit der Veranstaltung wichtig: "Wie auch bei den bisherigen Veranstaltungen haben wir versucht, einen angemessenen Mix aus grundlegenden und aktuellen Themen anzubieten. So standen Alternativen in der Schmerztherapie neben einem Update zu Covid-19 und Behandlungsoptionen für Hüftprobleme bei Fußballspielern. Dies soll auch unser Ansatz für künftige Fortbildungen der Fußballmedizin sein, die in Präsenz und online, mit nationaler oder internationaler Perspektive möglich sind."

Die Fortbildungsmodule werden halbjährlich durchgeführt. Besucht man mindestens drei Veranstaltungen (24 Lerneinheiten) und besteht den abschließenden Test, so erhalten die Teilnehmer*innen das Zertifikat "Fußballmedizin." Die Kosten belaufen sich auf 250 Euro und beinhalten neben dem Zugang zum Online Campus sämtliche Fortbildungsmaterialien. Für alle Interessent*innen gibt es hier weitere Informationen zur Weiterbildungsreihe.

