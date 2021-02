Videochat mit Streichsbier und Wolf

Stefan Kuntz und Meikel Schönweitz haben kürzlich den verbalen Doppelpass mit der Basis gespielt. Mehr als zwei Stunden tauschten sich die beiden DFB-Trainer mit Amateurtrainer*innen aus. Schönweitz' Tipps stießen genauso wie die ein oder andere Kuntz-Anekdote auf offene Ohren. "Ich finde, die Konferenz ist eine tolle Möglichkeit für uns als Trainer - vielen Dank dafür", sagte Indre Berendes, Abteilungsleiterin beim Hamburger Verein SC Vier- und Marschlande. Ahmed Aichah, Trainer beim SV Weiterstadt, ergänzte: "Ich möchte danke sagen, dass ihr so etwas macht. Diese Videokonferenzen sind eine super Sache."

Nun möchten die nächsten Experten die Zuspiele ihrer Kolleg*innen aus dem Amateur- und Jugendbereich verwerten: Guido Streichsbier, Trainer der deutschen U 20-Nationalmannschaft, und Hannes Wolf, Coach der U 18 beim DFB, stellen sich am Donnerstag, 25. Februar (ab 17 Uhr), den Fragen von Amateur- und Jugendtrainer*innen.

So funktioniert die Anmeldung

Beim reinen Frage-Antwort-Spiel soll es aber nicht bleiben. Wer konkrete Szenen im Kopf hat, über die mit den Experten gesprochen werden soll, kann das gerne tun. "Wir freuen uns auf die Kolleg*innen und ihre Ideen, Fragen und Themen", sagt Hannes Wolf, der im Herbst 2020 die U 18 als Trainer übernommen hat. "Wie wertvoll dieser Austausch für beide Seiten ist, hat nicht zuletzt die Sprechstunde mit Meikel und Stefan gezeigt."

Und Guido Streichsbier meint: "Schon im vergangenen Jahr habe ich gerne bei diesem Format mitgemacht. Es hat sich gezeigt, dass alle Beteiligten profitieren. Es gibt nur einen Fußball, das unterstreichen die gemeinsamen Videokonferenzen."

Bitte schicken Sie Fragen und Themen vorab per E-Mail an fussball.de@dfb.de. Bestenfalls stellen Sie sich auch kurz vor, nennen ihr Team und den Verein. Gemeinsam mit dem kicker wählen DFB.de und FUSSBALL.DE die besten "Bewerber*innen" aus und antworten mit einem Link, unter dem kostenlos an der Konferenz teilgenommen werden kann. Es braucht lediglich ein Endgerät mit Kamera und stabiler Internetverbindung.

Anmeldeschluss ist der nächste Dienstagvormittag, 23. Februar, um 11 Uhr.

[jf]