Video: Voss-Tecklenburg ehrt Junior-Coaches in Kevelaer

13 DFB-Junior-Coaches - darunter drei weibliche Teilnehmerinnen - bekamen am Mittwoch zum Abschluss des Schuljahres am Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer in einer feierlichen Zeremonie ihre Zertifizierung überreicht. Die Einrichtung ist eine von 18 Ausbildungsschulen im Gebiet des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Der DFB-Junior-Coach ist ein seit dem Schuljahr 2013/2014 erfolgreich laufendes Projekt des Deutschen Fußball-Bundes in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden sowie den Schulbehörden, unterstützt vom DFB-Partner Commerzbank.

Begleitet wurde die Zeremonie im Hülsparkstadion des KSV Kevelaer von prominenten Gästen: Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg war unter anderem ebenso vor Ort wie der DFB-Vizepräsident und FVN-Präsident Peter Frymuth. Zudem waren zahlreiche Vertreter*innen der Schule, Stadt, Commerzbank, dem Landkreis sowie dem Landesverband und DFB anwesend. Auch Gäste vom TSV Weeze 1910/19, dem DJK Schwarz-Weiß Twisteden 1949 e.V. und SV Viktoria 1922 Winnekendonk hatten es sich nicht nehmen lassen vorbeizuschauen.

Voss-Tecklenburg: "Junior-Coach ist ein tolles Projekt"

Martina Voss-Tecklenburg stand zudem vor der feierlichen Ausgabe der Zertifikate in einer Talkrunde für Fragen der Junior-Coaches zur Verfügung und betonte darin einmal mehr die Bedeutung dieses Projektes. "Das ist für mich eine Herzensangelegenheit", sagte die Bundestrainerin. "Der Junior-Coach ist ein tolles Projekt. Junge Menschen auszubilden und zu helfen, die ersten Schritte im Trainerbereich zu gehen, ist extrem wichtig. Wir brauchen Nachwuchs in den Vereinen und Menschen, die Lust haben sich ausbilden zu lassen, um dann ihr Wissen auch weiterzugeben."

Peter Frymuth ergänzte: "Wir sind uns alle einig, dass wir für die Förderung des Ehrenamtes viel tun und dabei auch Schwerpunkte entwickeln müssen. Für mich ist einer davon, die Anzahl von Fußball spielenden Mädchen zu erhöhen. Dabei können gerade diese früh ausgebildeten Trainerinnen und Trainer mit dem Junior-Coach-Projekt in ihren Vereinen helfen."

Einstieg in die lizenzierte Trainertätigkeit

Der DFB-Junior-Coach ist als Einstieg in die lizenzierte Trainertätigkeit gedacht und eine Säule innerhalb der DFB-Qualifizierungsoffensive. Fußballbegeisterte Schüler*innen ab 15 Jahren werden in einer kostenlosen 40-stündigen Schulung an ausgewählten Ausbildungsschulen zum DFB-Junior-Coach ausgebildet.

Die Ausbildung wird von dem jeweils zuständigen Landesverband unterstützt und begleitet. Neben dem sportspezifischen Wissen wird besonderer Wert auf Persönlichkeitsentwicklung gelegt. Die Teilnehmer*innen sollen früh die Möglichkeit erhalten, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, Trainererfahrung zu sammeln und selbst Kindern den Spaß am Fußball zu vermitteln. Die ganzheitliche Ausbildung wird durch Praktika, Workshops und Wissensaustausch vom DFB-Partner Commerzbank unterstützt.

