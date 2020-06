Video-Sprechstunde mit Baum und Meister

Sechste Auflage für die Video-Sprechstunde #FragDieDFBTrainer: Am Mittwoch, den 24. Juni, 16 bis 18 Uhr, stehen Manuel Baum und Marc-Patrick Meister den Amateurcoaches aus ganz Deutschland zwei Stunden lang Rede und Antwort. In einer Videokonferenz sprechen der Trainer der U 20-Nationalmannschaft und sein Kollege aus der U 15 mit der Basis. Wie coache ich mein Team während der Corona-Zeit? Was sind spannende Trainingsformen für Defensive und Offensive? Wie funktioniert eigentlich die DFB-Nachwuchsarbeit und wie sieht der Alltag eines U-Trainers beim Verband aus?

Um den vielen Trainerinnen und Trainern im Amateurbereich in der aktuellen Phase eine Möglichkeit zur Weiterbildung und zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu geben, haben kicker, DFB.de und FUSSBALL.de bereits seit April eine gemeinsame Video-Sprechstunde für Amateurtrainerinnen und -trainer ins Leben gerufen. "Wir freuen uns, wenn viele Amateurtrainerinnen und -trainer mit Fragen auf uns zukommen und an den Video-Sprechstunden teilnehmen möchten", sagte Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften.

Jetzt bewerben und Fragen einreichen

In den bisher fünf Terminen haben Martina Voss-Tecklenburg (Bundestrainerin Frauen-Nationalmannschaft), Meikel Schönweitz, Stefan Kuntz (U 21), Kathrin Peter (U 20-Frauen), Manuel Baum (U 20), Guido Streichsbier (U 19), Friederike Kromp (U 17-Frauen), Christian Wück (U 17), Marc Meister (U 15) und Thomas Nörenberg (Co-Trainer Frauen-Nationalmannschaft) ihr Wissen, ihre Einschätzungen und nicht zuletzt handfeste Praxistipps weitergegeben. Nun steht der nächste und sechste Termin dieser Reihe vor der Tür: Am Mittwoch, 24. Juni, 16 bis 18 Uhr, werden Baum und Meister erneut mit ihren Trainerkolleginnen und -kollegen sprechen. Moderiert wird die Video-Sprechstunde von Ronny Zimmermann, Pressesprecher der U-Nationalmannschaften.

Interessierte Trainerinnen und Trainer aus dem Amateur- oder Jugendbereich, die an der Video-Sprechstunde teilnehmen möchten, können sich bis Montagabend, 22. Juni, per E-Mail an fussball.de@dfb.de bewerben. Gerne dürfen bei der Bewerbung bereits Fragen mitgeschickt werden. Gemeinsam wählen DFB und FUSSBALL.DE die Bewerberinnen und Bewerber aus. Den angenommenen Amateur- und Jugendcoaches wird ein Link zur Verfügung gestellt, unter dem kostenfrei und ohne Voranmeldung kinderleicht an der Konferenz teilgenommen werden kann. Es genügen ein Notebook mit Webcam und eine stabile Internetverbindung.