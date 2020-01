Video: Neuer und Co. über 75 Jahre Auschwitz-Befreiung

Weltmeister Manuel Neuer und weitere Nationalspieler rufen am Jahrestag der Auschwitz-Befreiung heute vor 75 Jahren zum Eintreten für Menschlichkeit, Respekt und Vielfalt auf. "Denn ein Angriff auf diese Werte ist ein Angriff auf unseren Fußball", heißt es in dem Videospot, den der DFB veröffentlicht hat. An der Seite des Kapitäns der Nationalmannschaft ergreifen Serge Gnabry, Leon Goretzka, Kai Havertz, Joshua Kimmich und Jonathan Tah das Wort.

Rund um den Internationalen Holocaust-Gedenktag erinnern Klubs und Fanprojekte von der Bundesliga bis in die 3. Liga sowie aus der Frauen-Bundesliga mit Stadiondurchsagen und Aktionen an das unermessliche Leid, das Nazideutschland Europa angetan hat. Der "Erinnerungstag im deutschen Fußball" geht in seine 16. Kampagne und wird in diesem Jahr unterstützt durch DFB-Präsident Fritz Keller und DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Auslöser der Kampagne ist wie in jedem Jahr die Initiative "!Nie wieder".

[th]