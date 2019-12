Video: Kilian und Nmecha treffen zum Sieg in Bosnien-Herzegowina

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation im zweiten Spiel den zweiten Sieg gefeiert. In Zenica kam die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz gegen Gastgeber Bosnien-Herzegowina zu einem 2:0 (1:0) und übernimmt in Gruppe 9 damit die Tabellenführung. Luca Kilian (29.) und Lukas Nmecha (79.) sorgten für die entscheidenden Treffer.

Kuntz war mit dem Ergebnis zufrieden, nicht aber mit dem Auftritt seiner Mannschaft: "Insgesamt haben wir nicht so gut gespielt und einige Fehler gemacht. Wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wenn wir daraus lernen, ist es aber in Ordnung."

Gleich in der ersten Minute hatte Robin Hack die erste große Chance, setzte den Ball aus spitzem Winkel aber an den Pfosten. Wenig später brachte Kapitän Johannes Eggestein (3.) bei seinem Abschluss aus guter Position nicht genügend Druck hinter den Ball. Bosnien hatte durch Benjamin Hadzic (8.) den ersten guten Schussversuch. Ansonsten ging es fast nur in Richtung bosnisches Tor. Allerdings mangelte es gegen eine kompakte Defensive zunächst am letzten Pass in die Spitze.

Kilian schaltet am schnellsten

In der 24. Minute wurde Adrian Fein an der Strafraumgrenze geblockt und auch im zweiten Versuch im Sechzehner im letzten Moment am Schuss gehindert (24.). Kurz darauf platzte dann der Knoten: Bosniens Keeper Vladan Kovacevic ließ einen Schuss von Tim-Henry Handwerker klatschen, Kilian reagierte am schnellsten und staubte zur Führung ab. Bosnien musste nun mehr investieren und eröffnete dem deutschen Nachwuchs größere Räume. Eggestein verpasste so fast mit dem Pausenpfiff freistehend das zweite Tor (45.+1).

Nach der Pause verstärkten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen, die erste gute Chance hatte aber Fein (51.), dessen Schlenzer Kovacevic entschärfen konnte. Eggestein bot sich in der 55. Minute die dritte klare Schusschance, aber wieder wurde der Angreifer in guter Position entscheidend geblockt. Die deutsche U 21 behielt die Kontrolle über die Partie, auch wenn die Bosnier immer wieder Konter starteten. Beiden Teams fehlte aber der letzte Zug zum Tor.

Berisha flankt, Nmecha trifft

In der 72. Minute konnte sich Torhüter Markus Schubert erstmals auszeichnen und tat das mit Bravour, als er nach einem Eckball den Kopfball von Vladan Danilovic aus kurzer Distanz glänzend parierte. Auch in der 78. Minute wurde es bei einem Schuss von Zinedin Mustedanagic gefährlich, der nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbeistrich.

Im Gegenzug schlug das deutsche Team eiskalt zu: Der kurz zuvor eingewechselte Mergim Berisha bediente Nmecha am Elfmeterpunkt mustergültig. Sein Kopfball war für Kovacevic nicht zu halten. Bosnien gab sich aber nicht geschlagen, Vitaly Janelt musste gegen Ermedin Demirovic in höchster Not klären (80.).

[sid/js]