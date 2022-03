Video: Katterbach schießt U 21 zum Sieg

Die U 21-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikationsgruppe B die Tabellenführung verteidigt und beste Chancen auf die EM-Teilnahme 2023. Im Auswärtsspiel setzte sich die Mannschaft von Trainer Antonio di Salvo in Petach Tikva 1:0 (0:0) gegen Israel durch. Noah Katterbach erzielte in der 60. Minute den entscheidenden Treffer. In der Tabelle liegt die DFB-Auswahl zwei Spieltage vor Schluss nun fünf Punkte vor den zweitplatzierten Israelis und sechs Zähler vor Polen auf Rang drei.

"Es war eine Teamleistung. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass Israel eine Mannschaft ist, die mit viel Herz spielt. Da wollten wir gegenhalten und ich finde, wir haben das gut gemacht. Ich bin froh, dass ich das Tor gemacht habe", sagte Torschütze Katterbach. Trainer di Salvo ergänzte: "Ich bin erleichtert und stolz auf die Mannschaft, die unter ganz schweren Bedingungen ihr Herz auf dem Platz gelassen hat. Wir sind auf einen sehr starken Gegner getroffen, haben es aber verpasst, den Gegner laufen zu lassen und Lücken zu finden", so di Salvo.

Burkardt muss kurzfristig passen

Kurz vor Spielbeginn musste Kapitän Jonathan Burkardt aufgrund von Oberschenkelproblemen passen, für ihn rückte Jan Thielmann in die Startelf. In den ersten Minuten war das deutsche Team um Spielkontrolle bemüht und hatte nach einer Ecke durch Malik Tillmans Kopfball die erste gute Gelegenheit (8.). Nach einer weiteren Ecke prüfte Marton Dardai Israels Keeper Daniel Peretz aus kurzer Distanz (12.).

Die DFB-Auswahl suchte die Lücke, die Gastgeber setzten auf schnelles Umschaltspiel. Beide Mannschaften fanden aber nur selten Lösungen, um sich in gute Abschlusspositionen zu bringen. In der 27. Minute dann erstmals Gefahr vor Israels Tor, doch Jamie Leweling wurde im Zentrum nach Flanke von Josha Vagnoman im letzten Moment geblockt. Ansonsten stand die deutsche Defensive bis zur Pause sicher, in der Offensive mangelte es an Ideen.

Katterbach bricht den Bann

Halbzeit zwei startete mit einem guten Konter der Israelis, die der eingewechselte Osher Davida glücklicherweise nicht gut genug abschloss (49.). Die Gastgeber übernahmen nun mehr die Spielkontrolle und drängten selbst auf die Führung. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite: Thielmann machte links Meter und legte im perfekten Moment auf Katterbach ab, der satt ins kurze Eck traf.

Das deutsche Team zog sich nun ein wenig mehr zurück, Israel fehlten die Mittel. Das DFB-Team konnte sich in der Folge wieder etwas mehr befreien, so dass sich die Partie zu weiten Teilen im Mittelfeld abspielte. In der Schlussphase versuchten die Israelis zwar den Druck wieder zu erhöhen, doch die Abwehr vor Noah Atubolu im Tor ließ keine gefährlichen Abschlüsse mehr zu.

[sid/js]