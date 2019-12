Gelungene Überraschung in der 4c: Serge Gnabry, Lukas Klostermann und Co.

Video: Fünf Nationalspieler besuchen Grundschule in Düsseldorf

Diese Unterrichtsstunde werden die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c der Gemeinschaftsgrundschule in Düsseldorf-Lörick so schnell nicht vergessen. Mitten in ihrer Sportstunde tauchten plötzlich fünf Nationalspieler auf - Serge Gnabry, Lukas Klostermann, Bernd Leno, Suat Serdar und Luca Waldschmidt. Die Überraschung war ebenso groß wie die Freude der Kids. Die Nationalspieler hatten viel Spaß und zeigten den Mädchen und Jungen gern ein paar Tricks mit dem Fußball. Serge Gnabry glänzte sogar auch als Basketballer, als er einen Dunking perfekt in den Korb wuchtete.

Bei der anschließenden Kinder-Pressekonferenz stellten die Kids ihre nicht immer journalistischen Fragen, die Spieler beantworteten sie ausdauernd und freundlich-amüsiert. Nach einem gemeinsamen Abschlussfoto fuhren die Spieler zum Mittagessen zurück ins Mannschaftshotel - begleitet von den guten Wünschen der jungen Fans für die letzten EM-Qualifikationsspiele gegen Belarus am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Mönchengladbach und Nordirland am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Frankfurt.

[dfb]