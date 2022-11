Video-Assistenten Dankert und Fritz erstmals im WM-Einsatz

Die DFB-Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) und Marco Fritz (Korb) kommen als erste Deutsche bei der WM 2022 in Katar im Einsatz. Die beiden Unparteiischen werden am Dienstag als Video-Assistenten (VAR) in das Turniergeschehen eingreifen.

Dankert ist VAR in der Partie am Dienstag (ab 11 Uhr MEZ) zwischen dem zweimaligen Weltmeister Argentinien und Saudi-Arabien, die vom Slowenen Slavko Vincic geleitet wird. Fritz bei der Begegnung am Dienstag (ab 20 Uhr MEZ) zwischen Weltmeister Frankreich und Australien, die von Victor Gomes aus Südafrika gepfiffen wird.