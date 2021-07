VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam eröffnen Saison 2021/2022

Rund siebeneinhalb Wochen, dann geht es schon wieder los: Die FLYERALARM Frauen-Bundesliga startet in die Saison 2021/2022. Das Auftaktspiel bestreitet der VfL Wolfsburg am 27. oder 28. August im AOK Stadion gegen den 1. FFC Turbine Potsdam. Meister FC Bayern München trifft am ersten Spieltag zu Hause auf den SV Werder Bremen, Champions-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim startet gegen den SC Freiburg in die neue Spielzeit.

Aufsteiger 1. FC Köln trifft am 1. Spieltag auswärts auf die SGS Essen, Neuling FC Carl Zeiss Jena spielt zu Hause gegen Bayer 04 Leverkusen. Zwischen Cupgewinner VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt kommt es am 7. Spieltag (5. bis 7. November 2021) zur Neuauflage des DFB-Pokalendspiels vom 30. Mai. Das Topspiel zwischen Meister FC Bayern und Vizemeister Wolfsburg findet am 8. Spieltag statt, der vom 12. bis 14. November 2021 ausgetragen wird.

Die letzte Runde vor dem Jahreswechsel findet am 19. Dezember statt, die Rückrunde startet nach der Winterpause am 6. Februar 2022. Der 22. und letzte Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in der Saison 2021/2022 steigt am 15. Mai. Die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten Bundesliga-Spieltage werden Mitte Juli 2021 auf DFB.de bekanntgegeben

Erste Pokalrunde am 21. und 22. August

Erstmals werden in der Saison 2021/2022 drei Mannschaften aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga in der UEFA Champions League der Frauen spielen: Neben dem Deutschen Meister aus München und den zweitplatzierten Wolfsburgerinnen tritt mit Hoffenheim auch der Tabellendritte der vergangenen Saison im internationalen Wettbewerb an. Die erste Champions-League-Runde steht zwischen dem 18. bis 21. August 2021 auf dem Programm, das Finale wird am 22. Mai 2022 im Juventus-Stadion in Turin ausgetragen.

Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal der Frauen steigt bereits am 21. und 22. August 2021, das DFB-Pokalfinale im Kölner Rhein-Energie-Stadion ist für den 28. Mai 2022 terminiert.

[dh]