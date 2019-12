VfL Wolfsburg: Henning Bürger trainiert U 19

Bei der U 19 des VfL Wolfsburg ist die Nachfolge von Thomas Reis geklärt. Mit Henning Bürger übernimmt erneut ein Ex-Profi. In Köln kam es zum Wiedersehen von Jürgen Kohler und Michael Skibbe. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

VfL Wolfsburg: Henning Bürger hat mit sofortiger Wirkung den Cheftrainerposten bei der U 19-Mannschaft des VfL Wolfsburg übernommen. Der 49-Jährige wird damit Nachfolger von Thomas Reis, der als Cheftrainer zum Zweitligisten VfL Bochum gewechselt war. Mit fünf Siegen aus den ersten fünf Saisonspielen sind die "Wölfe" Tabellenführer in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga. Bürger war im Sommer 2018 zum VfL gekommen und arbeitete seitdem als Co-Trainer der U 17 unter Cheftrainer Steffen Brauer. Erfahrung kann der gebürtige Thüringer auch im Herrenbereich vorweisen. Von Dezember 2007 bis September 2008 betreute er als Cheftrainer den damaligen Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena. Später arbeitete Bürger als Co-Trainer beim FC Ingolstadt 08 und ab 2011 sieben Jahre als U 23-Trainer für Eintracht Braunschweig. Als aktiver Fußballer spielte Bürger in der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie in der Regionalliga. Seine Stationen waren der FC Carl Zeiss Jena, der FC Schalke 04, der 1. FC Saarbrücken, der 1. FC Nürnberg, der FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt. In der Bundesliga stand Bürger in 99 Partien auf dem Platz und schoss dabei zwei Tore. Auch für die Olympia-Auswahl der DDR im Jahr 1990 bestritt der erzielte sieben Spiele (ein Treffer). Mit der Wolfsburger U 19 trifft Henning Bürger am Freitag (ab 19.30 Uhr) im Rahmen des 6. Spieltages auf den niedersächsischen Rivalen Hannover 96.

Borussia Dortmund: Beim 2:0-Auswärtserfolg des aktuellen Deutschen Meisters Borussia Dortmund in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga beim Aufsteiger FC Viktoria Köln gab es für BVB-Trainer Michael Skibbe ein Wiedersehen mit seinem Kölner Kollegen Jürgen Kohler. Den nur zwei Monate jüngeren Weltmeister von 1990 hatte der 54 Jahre alte Skibbe einst selbst bei den Dortmunder Profis trainiert (1998 bis 2000). "Die Viktoria hat sehr strukturiert und mit hohem Einsatz verteidigt", lobte Michael Skibbe das Team des ehemaligen Weltklasse-Abwehrspielers Kohler. Am Sonntag (ab 11 Uhr) geht es für die Dortmunder mit dem Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen weiter, Skibbes früheren Verein.

RB Leipzig: Wegen einer Entzündung am Knie muss die U 19 von RB Leipzig in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga noch einige Zeit auf den dänischen Mittelfeldspieler Mads Bidstrup verzichten. Der 18-Jährige, der schon zum erweiterten Profikader der Sachsen gehört, war in dieser Saison noch gar nicht im Einsatz, fehlte auch zum Auftakt der UEFA Youth League bei Benfica Lissabon (1:2). "Wir hoffen, dass uns Mads in etwa vier Wochen wieder zur Verfügung steht", sagt RB-Trainer Alexander Blessin gegenüber DFB.de. Am Sonntag (ab 13 Uhr) sind die verlustpunktfreien Leipziger zum Spitzenspiel beim ebenfalls noch unbesiegten 1. FC Unoin Berlin zu Gast.

Alemannia Aachen: Nach der 4:1-Überraschung bei Borussia Mönchengladbach hofft die U 19 von Alemannia Aachen am Samstag (ab 15 Uhr) auf den ersten Heimsieg der Saison in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Sascha Eller empfängt Arminia Bielefeld. Gespielt wird im "Sportpark am See" in Eschweiler. Sonst tragen die Aachener ihre Heimspiele auf dem Sportplatz in Breinig aus.

VfB Stuttgart: Im Rahmen eines Freundschaftsspiels traf die U 19 des VfB Stuttgart, deutscher Vizemeister und aktueller Tabellenzweiter in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga, auf die U 18 des japanischen J-League Clubs Shonan Bellmare. Die japanischen Nachwuchstalente, die sich deutlich geschlagen geben mussten, absolvierten ein Trainingslager in Hauenstein (Rheinland-Pfalz). Shonan Bellmare ist der Jugendklub von VfB-Profizugang Wataru Endo. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler selbst befand sich während der Begegnung der beiden Juniorenteams im Einsatz bei der Nationalmannschaft seines Heimatlandes, hatte die Jugendmannschaft aber mit einer Videobotschaft bei seinem neuen Verein begrüßt. Zur Freude der jungen Japaner kam es wenige Tage später im VfB-Clubzentrum doch noch zu einem persönlichen Treffen mit Wataru Endo, der geduldig Autogrammkarten für die begeisterten Nachwuchsspieler schrieb und von seinen ersten Wochen beim neuen Verein berichtete. Auch VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger begrüßte die jungen Sportler und stand für ein Erinnerungsfoto mit der Mannschaft bereit.

1. FC Kaiserslautern: Marco Laping, U 19-Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, ist für die Partie in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga gegen Aufsteiger Kickers Offenbach (Sonntag, 12 Uhr) zu einigen Umstellungen gezwungen. Beim 0:3 in Ingolstadt hatten mit Defensivspieler Andi Brahaj (Tätlichkeit/10.) und Torhüter Lorenz Otto (Foulspiel/24.) gleich zwei Spieler bereits in der Anfangsphase die Rote Karte gesehen und stehen vorerst nicht zur Verfügung. Obwohl mit Justin Butler (Rote Karte wegen Unsportlichkeit/25.) und Silman El Baset (wiederholtes Foulspiel/90+1) auch zwei Ingolstädter vorzeitig in die Kabinen geschickt wurden, war der FCK 80 Minuten lang in Unterzahl, musste die drei Gegentore aber erst in der Schlussphase hinnehmen. "Was wir in Ingolstadt an Kampf und Qualität gezeigt haben, macht Mut für die kommenden Spiele", erklärte Kaiserslauterns Trainer Laping.

[mspw]