VfL Osnabrück: Trainer Scherning wechselt nach Bielefeld

Daniel Scherning ist nicht mehr Trainer beim Drittligisten VfL Osnabrück. Der 38-Jährige wechselt in die 2. Bundesliga und betreut dort zukünftig Arminia Bielefeld. Der Bundesliga-Absteiger war mit vier Niederlagen in vier Spielen in die Saison gestartet. Schernings Zweitliga-Premiere steigt am Sonntag, 13.30 Uhr, beim 1. FC Heidenheim.

"Mit der Freigabe für einen Wechsel haben wir seinem Wunsch entsprochen, den wir inhaltlich für ihn persönlich nachvollziehen können", so VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Gleichzeitig hätten wir aber auch gerne die im vergangenen Sommer erfolgreich begonnene Zusammenarbeit fortgesetzt, sodass wir erst nach intensiver Abwägung der Gesamtsituation unter Einbeziehung von Gremienvertretern dem Wechsel zugestimmt haben."

Für Daniel Scherning ist es die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der gebürtige Paderborner war nicht nur in der Saison 2006/2007 und von Januar bis Juni 2008 Spieler der zweiten Mannschaft von Arminia. Die U 23 der Ostwestfalen betreute er auch als Co- (Januar 2010 bis Juni 2012) und Cheftrainer (Juli 2012 bis Dezember 2016). Auch als Scout (Juli 2009 bis Juni 2012) und U 19-Trainer (März 2015 bis Juni 2015) war der ehemalige Assistent von Steffen Baumgart (von Dezember 2016 bis Juni 2021 beim SC Paderborn) schon in Bielefeld tätig.

"Nächster Schritt in persönlicher Entwicklung"

"Die Entscheidung ist mir wirklich alles andere als leichtgefallen", so Daniel Scherning. "Der VfL als Klub, unsere Spieler, das Trainer- und Funktionsteam, die Fans, das Stadion, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ich habe mich total wohlgefühlt in Osnabrück. Gleichzeitig bietet sich mir nun bei Arminia die Chance, den nächsten Schritt in meiner persönlichen Entwicklung zu gehen. Beim DSC war ich bereits als Spieler und Trainer aktiv und habe nun die Möglichkeit als Cheftrainer in der 2. Bundesliga dorthin zurückzukehren. Für die Chance bin ich den Verantwortlichen beim VfL dankbar und wünsche dem Klub und allen, die es mit ihm halten, nur das Beste für die Zukunft."

Den VfL Osnabrück hatte Scherning im Sommer 2021 übernommen. In seiner ersten Saison sammelte er mit den "Lila-Weißen" 58 Punkte aus 36 Spielen. In der Endabrechnung stand der sechste Tabellenplatz zu Buche. In dieser Spielzeit kommt der VfL bislang nach vier Partien auf vier Zähler. Die Vorbereitung auf die Partie am Samstag, 14 Uhr, beim SV Wehen Wiesbaden haben die bisherigen Co-Trainer Tim Danneberg und Danilo de Souza übernommen.

"In Bezug auf die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers verfolgen wir einen klaren Plan, nehmen uns aber auch die notwendige Zeit, um die bestmögliche Entscheidung für den VfL zu treffen", so Shapourzadeh. "Auf sportlicher Ebene gilt es nun, nach zwei Niederlagen in Folge schnell wieder in die Erfolgsspur zu kommen."

[mspw]