VfB Stuttgart: Lange Pause für Jordan Meyer

Wegen eines Kreuzbandrisses wird U 18-Nationalspieler Jordan Meyer den A-Junioren des VfB Stuttgart für lange Zeit fehlen. Bei Fortuna Düsseldorf unterschrieben zwei U 19-Talente ihre ersten Profiverträge und bei Dynamo Dresden wird das Internatsgebäude der Akademie saniert. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

VfB Stuttgart: Eine bittere Diagnose gab es für U 18-Nationalspieler Jordan Meyer, der in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga für den VfB Stuttgart am Ball ist. Die Verletzung, die sich der zentrale Mittelfeldspieler im Spiel beim 1. FC Kaiserslautern (3:2) zugezogen hatte, stellte sich nun als Riss des vorderen Kreuzbandes heraus. Damit muss der 17-Jährige, der Anfang Oktober noch am Lehrgang der deutschen U 18-Auswahl in Krefeld teilgenommen hatte und in 16 Partien für das U 17-Nationalteam zum Einsatz kam, für mehrere Monate pausieren. Für die U 19 des VfB Stuttgart stand Meyer in dieser Spielzeit in zehn Partien auf dem Feld. Schon im vorherigen Spiel beim FC Augsburg (3:0) hatte sich VfB-Offensivspieler Enrique Katsianas-Sanchez ebenfalls am Kreuzband verletzt. Immerhin stehen die beiden Angreifer Kevin Grimm (Kreuzbandriss) und Maurice Kramny (Adduktorenverletzung), Sohn von Ex-Profi Jürgen Kramny, vor ihrem Comeback. Das Duo ist wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen.

Fortuna Düsseldorf: Aus der U 19 von Fortuna Düsseldorf, die in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga den dritten Tabellenplatz belegt, unterschrieben mit Torhüter Dennis-Adam Gorka und Innenverteidiger Nikell Touglo gleich zwei Talente ihre ersten Profiverträge. "Dies ist einmal mehr ein wichtiges Zeichen, dass wir die Durchlässigkeit vom eigenen Leistungszentrum in den Profibereich weiter stärken wollen", erklärt Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel. "Dennis und Nikell haben sich ihre Verträge durch herausragende Leistungen in einem außergewöhnlich starken U 19-Jahrgang verdient." Touglo ist bereits seit 2011 bei der Fortuna und hat schon in der U 10 der Düsseldorfer begonnen. Seitdem durchlief der Innenverteidiger alle Juniorenteams und ist aktuell Kapitän der U 19. Der Profivertrag von Touglo ist ab dem 1. Juli 2020 gültig und besitzt eine Laufzeit bis 2023. Noch für ein Jahr länger hat sich Gorka an den Verein gebunden. Der Torhüter war 2017 in die Düsseldorfer U 16 gewechselt und hat bereits Trainingseinheiten sowie ein Testspiel für die Profis absolviert. Auch im zurückliegenden Winter-Trainingslager im spanischen Marbella war er dabei. Gorkas Profivertrag ist ab seinem 18. Geburtstag (3. April 2020) gültig.

Dynamo Dresden: Am Internatsgebäude der Nachwuchsakademie von Dynamo Dresden werden aktuell Bauarbeiten zur energetischen Sanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes durchgeführt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 150.000 Euro und werden durch den Freistaat Sachsen (50 Prozent) und die Landeshauptstadt Dresden (30 Prozent) gefördert. Die Bauarbeiten beinhalten den Austausch von Rundbogenfenstern, Fensterläden und Eingangstüren sowie die Modernisierung von Bestandsfenstern und Fensterbänken. Ende November sollen die Arbeiten planmäßig abgeschlossen sein. "Das Internatsgebäude ist seit mehr als zehn Jahren ein Dreh- und Angelpunkt für unsere Nachwuchsakademie und wird das auch nach der Fertigstellung des neuen Trainingszentrums bleiben", so Dynamos Kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born. "Die vom Freistaat Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden geförderten Sanierungsmaßnahmen sind eine nachhaltige Investition in die Substanz des Gebäudes und werden die Arbeitsbedingungen und auch die Qualität des Internats spürbar aufwerten." Im Internatsgebäude können 24 Nachwuchsspieler untergebracht werden. Im Erdgeschoss befinden sich die Büros der Mitarbeiter der Nachwuchsakademie. Die Nachwuchsleitung und der Leistungsbereich werden 2020 in das neue Trainingszentrum einziehen. Das Internat sowie der Grundlagen- und der Aufbaubereich bleiben an Ort und Stelle.

FC Augsburg: Nach der Partie gegen die TSG Hoffenheim (2:3) wird die U 19 des FC Augsburg auch ihre nächsten beiden Heimspiele in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren-Bundesliga nicht im altehrwürdigen Rosenaustadion, sondern auf der Paul-Renz-Sportanlage im FCA-Leistungszentrum austragen, weil dort die Platzverhältnisse besser sind. Vor eigenem Publikum tritt das Team von Trainer Peter-Sebastian Gunkel in diesem Jahr noch gegen den SSV Ulm 1846 Fußball (Samstag, 30. November, ab 13 Uhr) und gegen den FC Bayern München (Samstag, 7. Dezember, ab 13 Uhr) an. Zunächst steht jedoch an diesem Samstag (ab 13 Uhr) die Partie beim 1. FC Heidenheim auf dem Programm.

Borussia Mönchengladbach: Ihre gute Form stellte die U 19 von Borussia Mönchengladbach auch in einem Testspiel während der Länderspielpause unter Beweis. Die Mannschaft von Trainer Sascha Eickel, die vor dem 12. Spieltag in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga als Tabellenzweiter punktgleich mit Spitzenreiter 1. FC Köln ist, kam beim Niederrheinligisten SG Unterrath 12/24 zu einem 5:0 (2:0). Oke Paulsen, Luiz Skraback, Nils Friebe, ein Spieler der Gastgeber per Eigentor und Ryan Adigo waren für die "Fohlen" erfolgreich. Nach langer Verletzungspause wegen eines Syndesmosebandrisses gab Offensivspieler Ismail Harnafi sein Comeback. Seit Ende April war er nicht mehr für die Borussia zum Einsatz gekommen.

Holstein Kiel: Dominik Glawogger, Trainer der U 19 von Holstein Kiel in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga, erwartet in dieser Woche ein Trio zurück. Markkus Seppik, Julius Schmid und Mattias Männilaan waren für die U-Nationalmannschaften ihrer Heimatländer nominiert und fehlten daher in der vorgezogenen Partie vom 12. Spieltag gegen den 1. FC Magdeburg (2:3). Männilaan stand im U 19-Aufgebot von Estland für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Ukraine (0:4), Schweden (0:4) sowie gegen Slowenien (0:7). Ebenfalls für Estland nominiert - allerdings bereits für die U 21-Nationalmannschaft - war Seppik. Der Innenverteidiger gehörte beim 0:6 in der EM-Qualifikation gegen Frankreich zur Startformation. Ohne Einsatz blieb Torhüter Schmid in den Länderspielen der U 19 von Finnland gegen Dänemark (2:1), Frankreich (0:2) sowie die Färöer (1:1). In der Liga geht es für Holstein Kiel erst am Samstag, 30. November (ab 11 Uhr), mit dem Auswärtsspiel beim noch sieglosen Tabellenletzten Chemnitzer FC weiter.

[mspw]