VfB Stuttgart: Im Derby zum Staffelsieg?

Nach dem 1:1 beim FC Augsburg hat die U 17 des VfB Stuttgart in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga den nächsten "Matchball" zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Ein Remis im Derby bei den Stuttgarter Kickers am Samstag (ab 11 Uhr) würde reichen. Den Kickers gelang aber kürzlich im Verbandspokal eine Überraschung. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Tabellenstand: Die Stuttgarter Kickers haben seit wenigen Tagen Planungssicherheit. Die U 17 des Traditionsvereins aus der Oberliga Baden-Württemberg wird auch eine siebte Spielzeit in Folge in der B-Junioren-Bundesliga vertreten sein. Das steht seit dem zurückliegenden Wochenende und dem 4:1-Auswärtssieg beim 1. FSV Mainz 05 fest. Mit neun Punkten aus den ersten vier Begegnungen waren die Kickers furios in die Saison gestartet. In den acht Partien bis zur Winterpause kamen noch sieben Zähler dazu. Mit dem Erfolg in Mainz stehen jetzt drei Siege in Serie und der vorzeitige Klassenverbleib zu Buche. Der VfB Stuttgart ist noch einen kleinen Schritt vom Staffelsieg und damit auch von der Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft entfernt. Die "Roten" haben derzeit drei Punkte Vorsprung auf die SpVgg Unterhaching, für die allerdings auch nur noch eine Partie aussteht. Somit wäre der VfB schon mit einem Punkt aus der Nachholpartie bei den Stuttgarter Kickers oder zum Saisonfinale bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag, 23. April (ab 13 Uhr), endgültig nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Nur in den Partien gegen den FC Ingolstadt 04, den 1. FSV Mainz 05 und den FC Augsburg (jeweils 1:1) sprang für den unbesiegten Tabellenführer nicht die optimale Ausbeute heraus.

Die Trainer: Lukas Kling, Trainer der U 17 der Stuttgarter Kickers, stand von 2018 bis zum zurückliegenden Sommer noch selbst für die "Blauen" auf dem Feld. Parallel dazu war der 32-Jährige als Co-Trainer der A-Junioren tätig. Durch die Beförderung von U 19-Trainer Mustafa Ünal im Oktober 2021 zur ersten Mannschaft rückte der vorherige U 17-Trainer Yannick Dreyer eine Altersgruppe auf und Kling wurde zum Cheftrainer der B-Junioren befördert. In Doppelfunktion (Spieler der ersten Mannschaft, Co-Trainer der U 19) arbeitete er auch schon zu seiner Zeit beim FV Illertissen (Juli 2014 bis Juni 2017). Für die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart ist Trainer Markus Fiedler seit sechs Jahren tätig. Seit Sommer 2020 ist 36 Jahre alte A-Lizenzinhaber für die U 17-Nachwuchstalente verantwortlich. Zuvor arbeitete er für den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim, war dort Assistent des damaligen U 17-Trainers Jens Rasiejewski. Fiedlers Trainerkarriere begann beim baden-württembergischen Oberligisten SGV Freiberg, bei dem er ebenfalls die U 17 betreute. Mit dem VfB steht er jetzt vor seinem bislang größten Erfolg.

Die Bilanz: Die U 17-Teams der Stuttgarter Kickers und des VfB Stuttgart standen sich seit der Einführung der B-Junioren-Bundesliga im Jahr 2007 bislang in zwölf Ligaduellen gegenüber. Dabei spricht die Bilanz mit sechs Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 30:13 klar für den VfB. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Spielbetrieb fand das bislang jüngste Aufeinandertreffen beider Vereine in der B-Junioren-Bundesliga am 8. Dezember 2019 statt. Jonas Kohler (jetzt bei der U 19) und Tobias Werdich (inzwischen VfB Stuttgart U 19) brachten die Kickers zunächst mit zwei Treffern in Führung. Thomas Kastanaras und Maximilian Wagner (beide mittlerweile zur U 19 des VfB aufgerückt) sorgten noch für den 2:2-Endstand. Erst vor eineinhalb Wochen trafen beide jetzigen Mannschaften im Verbandspokal-Achtelfinale aufeinander. Dort setzten sich die Kickers nach Toren von Malik Hayvali, Berzan Ural, Anton Bäuerle und Tasos Leonidas 4:2 durch.

Die Stimmen: "Die Art und Weise, wie wir im Pokal gegen den VfB aufgetreten sind, ist auch für die Liga unser Vorbild", sagt Kickers-Trainer Lukas Kling im Gespräch mit DFB.de. "Neben einer mutigen Spielweise haben uns die Grundtugenden ausgezeichnet. Das müssen wir wieder an den Tag legen, um den VfB erneut ärgern zu können." Markus Fiedler, U 17-Trainer des VfB Stuttgart, meint gegenüber DFB.de: "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wir wollen jetzt die nächste Möglichkeit für den Staffelsieg nutzen. Dafür gilt es, ein anderes Gesicht gegen die Kickers zu zeigen, als es noch im Pokalwettbewerb der Fall war. Wir müssen zielstrebiger und konsequenter in unseren Offensivaktionen sein."

Die personelle Situation: Bei den Stuttgarter Kickers wird Kapitän Marko Mladenovic aufgrund von Rückenproblemen aussetzen müssen. Hinter dem Einsatz von Torhüter Marius Herrling steht ein Fragezeichen. Kickers-Spieler Yasin Raouafi fehlt nach seiner Roten Karte im Verbandspokal ebenso wie VfB-Kapitän Jan-Carlo Simic. Alexandre Azevedo und Laurin Preuß vom Tabellenführer verpassen das Derby verletzungsbedingt.

