VfB gegen SCF: U 17-Duell vor den Profis

Bevor die Profis des VfB Stuttgart in der Bundesliga am Samstag (ab 15.30 Uhr, live bei Sky) den SC Freiburg empfangen, stehen sich bereits ab 12.30 Uhr die U 17-Teams der beiden Klubs in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga beim Topspiel des 3. Spieltages gegenüber. Der VfB hat an die jüngsten Duelle mit den Breisgauern gute Erinnerungen. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Die U 17 des SC Freiburg ist optimal in die neue Saison gestartet. Nach zwei Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Bernhard Weis Tabellenführer und will am Samstag (ab 12.30 Uhr) beim VfB Stuttgart nachlegen. Auch die Schwaben sind noch unbesiegt, könnten mit einem Dreier an den Breisgauern vorbeiziehen. Der VfB ließ gleich zum Auftakt mit dem 1:1 gegen den FC Ingolstadt 04 zwei Zähler liegen. "Nach dem Spielverlauf müssen wir aber sogar noch von einem Punktgewinn sprechen“, sagt VfB-Trainer Markus Fiedler. "Bezeichnend für das Spiel war, dass uns erst ein Ingolstädter Eigentor in der Nachspielzeit zumindest noch das Remis gebracht hat." Am 2. Spieltag landeten die Schwaben beim Aufsteiger SSV Reutlingen (6:0) den bislang höchsten Sieg in dieser Saison. Tabellenführer SC Freiburg kam beim Saisonstart zu einem 2:0-Auswärtserfolg beim SV Wehen Wiesbaden und blieb auch im ersten Heimspiel gegen Aufsteiger SV 07 Elversberg (4:0) ohne Gegentor.

Die Trainer: Für die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart ist Trainer Markus Fiedler seit sechs Jahren tätig. Seit Sommer 2020 ist der 35 Jahre alte A-Lizenzinhaber für die U 17-Nachwuchstalente verantwortlich. Zuvor arbeitete er für den Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim, war dort Assistent des damaligen U 17-Trainers Jens Rasiejewski. Fiedlers Trainerkarriere begann beim baden-württembergischen Oberligisten SGV Freiberg, bei dem er ebenfalls die U 17 betreute. Auf der Trainerbank des SC Freiburg sitzt Ex-Profi Bernhard Weis, der während seiner Karriere unter anderem drei Zweitligaeinsätze für den SV Waldhof Mannheim und 120 Partien (26 Tore) in der damals noch drittklassigen Regionalliga Süd für den FC Augsburg, den FC Bayern München II und Eintracht Trier absolvierte. Der 45-Jährige ist erst seit dieser Saison als Folge einer Trainerrochade zum U 17-Cheftrainer in Freiburg aufgestiegen, war zuvor fünf Jahre für die U 15 der Breisgauer tätig. Er trat die Nachfolge von Federico Valente an, der bei der U 19 auf Thomas Stamm (zur U 23) folgte.

Die Bilanz: Beide Vereine sind Gründungsmitglieder der B-Junioren-Bundesliga, die gerade in ihre insgesamt 15. Saison gestartet ist. Die U 17-Teams des VfB Stuttgart und des SC Freiburg standen sich seit der Einführung der höchsten deutschen Spielklasse zur Saison 2007/2008 bereits in 23 Ligaduellen gegenüber. Die Bilanz spricht mit 17 Siegen, drei Remis und drei Niederlagen klar für den VfB Stuttgart. Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 11. Spieltag der Saison 2019/2020 verließ jedoch der SC Freiburg (2:0) den Platz als Sieger. Wegen des corona-bedingten Abbruchs der Saison gab es kein Rückspiel. In der abgelaufenen Spielzeit 2020/2021 gab es dann gar kein Duell. Während der VfB Stuttgart seit der Einführung der B-Junioren-Bundesliga immer in der höchsten Spielklasse vertreten war, musste der SC Freiburg in der Saison 2017/2018 als Tabellenvorletzter den Abstieg hinnehmen, kehrte jedoch nach nur einem Jahr Abstinenz ins Oberhaus zurück.

Die Erfolge: Der VfB Stuttgart ist neben Borussia Dortmund der erfolgreichste Verein in der Geschichte der Deutschen B-Junioren-Meisterschaft. Jeweils siebenmal feierten beide Klubs den Titel, wurden auch jeweils siebenmal Vizemeister. In der Saison 2015/2016 unterlag der VfB Stuttgart dem Dortmunder Nachwuchs im Endspiel 0:4. Der jüngste Titelgewinn der Schwaben ist auf den 15. Juni 2013 datiert. In einer Neuauflage des Finales von 2012 setzten sich die Stuttgarter gegen den damals amtierenden Deutschen Meister Hertha BSC durch (1:0). Der SC Freiburg hat im B-Junioren-Bereich noch keinen nationalen Titel geholt und wartet auch noch auf die erste Finalteilnahme. Beste Platzierung zu Bundesligazeiten war der zweite Rang in der Staffel Süd/Südwest in der Saison 2012/2013 hinter dem späteren Deutschen Meister VfB Stuttgart. In dieser Spielzeit gelang den Freiburgern auch der bislang einzige Auswärtssieg in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg (3:0). In den weiteren neun Begegnungen in Stuttgart gab es neun VfB-Erfolge und ein Remis.

Die Stimmen: "Spiele gegen den SC Freiburg sind immer etwas Besonderes", sagt VfB-Trainer Markus Fiedler gegenüber DFB.de. "Die Vorfreude ist riesengroß, zumal die Jungs in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Pandemie kaum Wettkampfpraxis hatten. Ich erwarte ein Spiel von zwei technisch starken Mannschaften, die beide jeweils mutig nach vorne spielen und eher den offensiven Ansatz wählen." Freiburgs Trainer Bernhard Weis betont im Gespräch mit DFB.de: "Obwohl wir sehr gut gestartet sind, bleiben wir auf dem Boden. Wir freuen uns auf eine ganz starke Stuttgarter Mannschaft, die ich auch am Ende der Saison in der Tabelle unter den besten fünf Teams erwarte. Auf uns kommt ein dicker Brocken mit ganz viel Qualität zu." Nach ihrer Partie wird sich die U 17 des SC Freiburg anschließend auch gemeinsam das Bundesligaspiel der Profis in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena anschauen.

Die personelle Situation: Beim VfB Stuttgart muss Mittelfeldspieler Luca Battista mit Sprunggelenksproblemen eine Zwangspause einlegen. Auch U 16-Nationaltorhüter Dennis Seimen wird die Partie gegen Freiburg verpassen. Der 15-Jährige wird am Sonntag im DFB-Pokal der Junioren zum Aufgebot der U 19 für die Partie beim SV Werder Bremen gehören, da die etatmäßigen VfB-Torhüter jeweils angeschlagen sind. Die U 17 des SC Freiburg muss weiterhin auf Innenverteidiger Jesse Agbozo und Torhüter Rafael Eßlinger verzichten. Beide Spieler wurden am Meniskus operiert, werden erst in einigen Monaten zurückerwartet. Auch Ashley Ketterer fehlt den Breisgauern wegen einer Meniskus-OP. Der Mittelfeldspieler befindet sich aber zumindest schon wieder im Aufbautraining und soll voraussichtlich im September in das Mannschaftstraining zurückkehren.

