VfB Fabbenstedt: Video-Call mit Löw

Hallo, hier ist der Weltmeister-Trainer! Große Bühne für den VfB Fabbenstedt: Kein Geringerer als Bundestrainer Joachim Löw schaute bei dem Amateurklub aus dem 800-Einwohner-Dorf in Ostwestfalen vorbei, zumindest digital. Der VfB hatte im vergangenen Jahr bei der "Volkswagen Vereinsprämie" den Hauptgewinn abgestaubt. Für den Kauf eines VW bekam ein Vereinsmitglied nicht nur 300 Euro in die Vereinskasse, unter allen Teilnehmer*innen wurde auch noch ein Trainingstag mit dem Weltmeister-Coach verlost.

Da dieser Corona-bedingt nicht möglich war, schaltete sich der Bundestrainer nun stattdessen aus Freiburg für einen digitalen Vereinsabend zu, plauderte zwei Stunden locker über Gott und die Welt - und über ganz viel Fußball. Dabei ging es nicht nur um die deutsche Nationalmannschaft. "Der Amateurfußball ist die Basis von allem", betonte Löw und verwies auf die stolze Zahl von 1,5 Millionen Amateurspielen im Jahr. "Das sagt schon alles aus."

Der Bundestrainer konnte aus eigener Erfahrung bestätigen, dass Amateurklubs oftmals wie eine große Familie seien. Auch er sei früher mit seinen Eltern und seinen Brüdern am Sonntagmittag regelmäßig zum Essen ins Vereinsheim gegangen. "Danach haben wir uns alle zusammen das Spiel der ersten Mannschaft angeschaut."

Torjäger Droste: Anruf vom Bundestrainer?

Mit Blick auf die im Sommer anstehende Europameisterschaft versuchten die Fabbenstedter dann noch, den Bundestrainer von einer Nominierung ihres Kapitäns Felix Droste zu überzeugen. Mit 17 Toren in zehn Spielen war Droste vor der Coronapause der Toptorjäger des Kreisligisten. "Ist euer Mittelstürmer denn im Trainingsrhythmus?", erkundigte sich Löw zunächst, ehe er dem VfB-Angreifer mit einem Schmunzeln zumindest leise Hoffnung zu machen: "Vielleicht bekommt er noch einen Anruf von mir."

2020 wurde der VfB Fabbenstedt 100 Jahre alt, das größte Geburtstagsgeschenk gab es mit dem Löw-Besuch jetzt leicht verzögert. Jens Nickel, erster Vorsitzender des Vereins, sprach gar von einem "nachträglichen Lottogewinn". Und dem Weltmeister-Trainer gefiel es offenbar so gut, dass er seinen persönlichen Besuch in Ostwestfalen doch noch einlösen will: "Wenn nach der EM mal etwas Zeit ist, komme ich bei euch auch mal vorbei. Dann machen wir ein schönes Training und trinken danach zusammen ein Bier." In Fabbenstedt, so viel steht fest, würden sie ihn mit offenen Armen empfangen.