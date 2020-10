Verspätete Abreise der U 21 nach Moldau

Einen Tag später als geplant macht sich die deutsche U 21-Nationalmannschaft heute auf den Weg zum EM-Qualifikationsspiel gegen Moldau, das heute (ab 18.15 Uhr, live bei ProSieben MAXX) in Chisinau stattfindet.

Am Donnerstagmorgen war die sportliche Leitung der Mannschaft über einen positiven Covid-19-Test eines U 21-Nationalspielers, der im Rahmen einer Testreihe am 7. Oktober stattfand, informiert worden. Die Ergebnisse einer weiteren Corona-Testung, die daraufhin im Laufe des Vormittags durchgeführt wurde, sind - mit Ausnahme des bereits positiv getesteten Spielers - allesamt negativ.

In Absprache mit den zuständigen Behörden und der UEFA tritt die U 21 die Reise nach Moldau deshalb heute an, die Rückreise erfolgt direkt im Anschluss an das Spiel. Als Vorsichtsmaßnahme reisen Teile des U 21-Kaders und -Funktionsteams nicht mit nach Moldau.