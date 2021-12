Verlustpunktfreie Verfolger: Düsseldorf gegen Schalke

Spitzenspiel in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga: Am Samstag (ab 11 Uhr) treffen mit dem Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf und dem drittplatzierten FC Schalke 04 die beiden Teams aufeinander, die ihre sämtlichen sieben Spiele gewinnen konnten und Ligaprimus Borussia Mönchengladbach (acht Siege, eine Niederlage) auf den Fersen bleiben wollen. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Sieben Spiele, sieben Siege: Die U 17 von Fortuna Düsseldorf liegt mit einer makellosen Bilanz in der Staffel West der B-Junioren Bundesliga als Tabellenzweiter in Lauerstellung. Zum Saisonstart war die Fortuna spielfrei, danach folgten Siege gegen Arminia Bielefeld (5:0) und bei Bayer 04 Leverkusen (2:0). Gegen den SV Lippstadt 08 (4:1) kassierten die Düsseldorfer ihr erstes Gegentor. Es folgte der hart umkämpfte 3:2-Auswärtserfolg beim VfL Bochum, bei dem der Siegtreffer durch Abwehrspieler Kelven Frees (80.+1) erst in der Nachspielzeit fiel. Auch gegen SC Preußen Münster (5:1), bei Alemannia Aachen (4:1) und gegen Fortuna Köln (4:2) ließ die Fortuna nichts anbrennen. Ebenso wie die Düsseldorfer ist auch der FC Schalke 04 nach sieben Siegen aus den ersten sieben Ligaspielen mit drei Punkten Rückstand hinter Tabellenführer Borussia Mönchengladbach in Lauerstellung. Die "Königsblauen" fügten dem Ligaprimus beim 1:0 am 8. Spieltag die bislang einzige Niederlage bei. Insgesamt viermal blieb S04 ohne Gegentreffer. Erst dreimal war die Defensive der Schalker zu überwinden: Beim 2:1 im Spiel beim FC Hennef 05 sowie gegen den SC Paderborn 07 (4:1) und beim Wuppertaler SV (7:1).

Die Trainer: Seit mehr als vier Jahren steht bei der U 17 von Fortuna Düsseldorf der ehemalige Profi Jens Langeneke an der Seitenlinie. Der 44-Jährige, der für die Fortuna insgesamt 216 Spiele (32 Tore) absolvierte, ließ seine aktive Karriere in der Saison 2015/2016 in der Regionalliga West bei der Düsseldorfer U 23 ausklingen. In Erinnerung bleibt Langeneke vor allem als eiskalter Elfmeterschütze. In der Saison 2010/2011 war der gebürtige Lippstädter als Verteidiger mit acht Toren, darunter sieben verwandelte Elfmeter, der erfolgreichste Torschütze der Fortuna-Profis. In der folgenden Spielzeit 2011/2012 verwandelte er allein in der Hinrunde erneut sieben Strafstöße. Seit dem 1. Juli 2017 trainiert Jens Langeneke die U 17 und spielt mit seinem Team aktuell seine bislang beste Saison. Onur Cinel ist seit Saisonbeginn zurück bei der U 17 des FC Schalke 04. Der 36-Jährige gehörte rund ein halbes Jahr unter den Cheftrainern Christian Gross, Manuel Baum und Huub Stevens zum Trainerteam der Profis. Die zurückliegende Spielzeit hatte Cinel schon als U 17-Trainer begonnen. Wegen der Corona-Pandemie stand er aber nur bei einem Ligaspiel an der Seitenlinie. Der gebürtige Essener hatte seit 2012 schon verschiedene Positionen in der "Knappenschmiede" inne, darunter als Cheftrainer der U 16 und der zweiten Mannschaft (U 23) sowie als "Co" von Norbert Elgert bei der U 19.

Die Torjäger: Obwohl Fortuna Düsseldorf mit 27 Treffern in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga die zweitbeste Offensive hinter dem VfL Bochum (29 Tore) stellt, sind die besten Torschützen Alexander Holl (sieben Treffer) und David Widlarz (fünf) in der Torjägerliste nicht ganz vorne zu finden. David Arize (Borussia Mönchengladbach) führt dieses Ranking mit elf Treffern vor Mohammad Mahmoud (VfL Bochum/zehn) an. Die 22 Treffer des FC Schalke 04 verteilen sich auf insgesamt neun verschiedene Spieler. Mit jeweils vier Toren führen Philip Amaro Buczkowski und Tristan Osmani die interne Liste an.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der B-Junioren Bundesliga standen sich die U 17-Teams von Fortuna Düsseldorf und des FC Schalke 04 in der höchsten deutschen U 17-Spielklasse bereits 19-mal in einem Meisterschaftsduell gegenüber. Mit 14 Siegen spricht die Bilanz deutlich für die "Königsblauen". Fortuna Düsseldorf konnte das Aufeinandertreffen in der Saison 2018/2019 mit einem 1:0-Heimsieg nur einmal gewinnen. Viermal gab es im direkten Vergleich keinen Sieger. Die höchste Niederlage kassierte Fortuna Düsseldorf in der Saison 2012/2013 als die "Knappen" nach einem 8:1-Erfolg die Heimreise antraten. Die Schalker U 17 wurde damals im Düsseldorfer Paul-Janes-Stadion vom späteren Profi-Cheftrainer Jens Keller betreut. Im Kader der Schalker stand unter anderem der aktuelle A-Nationalspieler Thilo Kehrer.

Die Stimmen: "Die Vorfreude auf diese Partie ist bei uns sehr groß", sagt Fortunas-Trainer Jens Langeneke, der vor zwei Jahren zusammen mit Schalke-Trainer Onur Cinel an der Hennes Weisweiler-Akademie in Hennef die Ausbildung zum Fußball-Lehrer absolvierte, gegenüber DFB.de. "Ich erwarte ein offenes Duell, in dem die zweitbeste Offensive auf die beste Defensive trifft. Wir gehen mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Wahrscheinlich wird die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheiden", so Langeneke weiter. S04-Trainer Cinel zollt dem Gegner im Gespräch mit DFB.de Respekt: "Sieben Siege in sieben Spielen sind eindrucksvoll. Ich erwarte ein Topspiel gegen eine offensiv extrem starke Mannschaft. Nach unserem 1:0-Sieg beim Tabellenführer Borussia Mönchengladbach steht für uns erneut eine anspruchsvolle Prüfung an. Ich erwarte ein Duell auf Augenhöhe."

Die personelle Situation: Die Fortuna kann nahezu auf ihre Bestbesetzung zurückgreifen. Bis auf den Langzeitverletzten Abwehrspieler Kris Pöstges, der sich in der Partie beim VfL Bochum die Schulter ausgekugelt hatte, stehen Trainer Jens Langeneke alle Spieler zur Verfügung. Der FC Schalke 04 muss krankheitsbedingt auf seinen Kapitän Armend Likaj verzichten. Mittelfeldspieler Julius Rüger (Leistenprobleme) befindet sich zwar wieder im Lauftraining, das Topspiel kommt für ihn aber noch zu früh.

