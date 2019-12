Verletzungsfrei durch den Winter

Auch in den Wintermonaten finden sich auf den Fußballplätzen der Republik Spieler ein, die auf lange Kleidung auch dann verzichten, wenn die Temperaturen in Richtung Nullpunkt sinken. Das ist nicht nur unangebracht sondern für die Gesundheit dieser Spieler wirklich gefährlich. Schnell handelt man sich so ein Sportverbot ein – sei es durch eine Erkrankung oder noch schlimmer durch eine Verletzung. Um dies zu verhindern, ist eine angemessene Kleidung vonnöten. Vor allen Dingen im Training mit Kindern sollte dem Trainer stets bewusst sein, dass die kleine Körper bei Kälte deutlich schneller auskühlen.

Die Angebotspalette an Funktionskleidung ist große, die Überzeugung der Spieler, diese auch zu tragen jedoch noch lange nicht. Hier muss der Trainer Aufklärungsarbeit leisten. Und auch sonst sollte er sich und sein Training auf die veränderten Bedingungen einstellen: In dieser Jahreszeit leisten ein intensives Aufwärmen sowie eine gute Nachbereitung der sportlichen Belastung zur Regeneration einen wichtigen Beitrag dazu, dass die Spieler fit bleiben. Unser Beitrag gibt den Trainern und Spielern zahlreiche Verhaltenstipps für das Wintertraining an die Hand. Sollte witterungsbedingt trotzdem mal eine Verletzung auftreten, finden sich zudem Hinweise, wie darauf zu reagieren ist.

