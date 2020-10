Verletzter Serdar sagt für Länderspiele ab

Suat Serdar von Schalke 04 hat Bundestrainer Joachim Löw für die drei Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen die Türkei, Ukraine und Schweiz abgesagt. Serdar war am Samstag in der 20. Minute des Bundesligaspiels bei RB Leipzig verletzt ausgewechselt worden. Eine Nachnominierung für den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler ist nicht vorgesehen.

Die DFB-Auswahl absolviert am kommenden Mittwoch (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Köln ein Länderspiel gegen die Türkei, ehe zwei Nations-League-Begegnungen folgen. Am Samstag, 10. Oktober (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), gastiert das DFB-Team in der Ukraine, am Dienstag, 13. Oktober (ab 20.45 Uhr, live in der ARD), kommt es erneut in Köln zum Duell mit der Schweiz.