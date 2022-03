Verleihung der Sepp-Herberger-Awards live auf DFB-TV

In diesem Jahr werden die Sepp-Herberger-Urkunden mit neuem Namen und am neuen Ort zu einem besonderen Anlass vergeben: Heute findet die Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG in Berlin statt. Es ist ein besonderes Datum, denn Sepp Herberger hätte an diesem Tag seinen 125. Geburtstag gefeiert. Deutschlands älteste Fußballstiftung ehrt mit den Awards leuchtende Beispiele für ehrenamtliches Engagement und die integrative Kraft des Fußballs mit Preisgeldern in Höhe von 125.000 Euro.

Die Verleihung findet im Rahmen einer Gala mit prominenten Persönlichkeiten aus Fußball, Politik und Gesellschaft statt und wird heute (ab 20.15 Uhr) auf #dabeiTV bei MagentaTV und auf DFB-TV live übertragen. Eingebettet wird die Ehrung in ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit eindrucksvollen Berichten aus der Welt des Breitenfußballs, bemerkenswert engagierten Vereinsvertreter*innen, besonderen Gesprächspartner*innen und guter Musik.

Zahlreiche Prominente würdigen die Preisträgerinnen und Preisträger

Für den musikalischen Part sorgen Alina, Sebastian Krumbiegel, CITY, Seven, Gregor Meyle, Nico Suave mit Team Liebe und Frank Zander. Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald, DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, Fußball-Weltmeister Philipp Lahm, Friedhelm Funkel, Gerald Asamoah, Ewald Lienen, Renate Lingor, Tabea Kemme, Pierre Littbarski und Jimmy Hartwig. Auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sein Kommen angekündigt. Durch das Programm führen Sven Voss und Christina Rann.

In den Kategorien "Handicap-Fußball", "Resozialisierung" sowie "Schule und Verein" werden neun Preisträger geehrt. Hinzu kommen drei Preisträger in der gemeinsam mit dem Softwarekonzern SAP ausgelobten Kategorie "Fußball Digital". In der Kategorie "Sozialwerk" wird zusammen mit der Horst-Eckel-Stiftung ein Sonderpreis an drei Vereine vergeben, die sich gemeinsam für eine Familie engagieren, die im August 2021 einen schlimmen Schicksalsschlag erlitten hat. Mit der Franz Beckenbauer-Stiftung wird erstmals eine Fußball-Stiftung für ihre vorbildliche Arbeit ausgezeichnet. Insgesamt werden anlässlich des 125. Geburtstags Geldpreise in Höhe von 125.000 Euro vergeben.

Herausragendes Engagement in vielen Vereinen

"Nachdem wir im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie eine digitale Veranstaltung organisieren mussten, freuen wir uns sehr darüber, dass wir die verdienten Siegerinnen und Sieger jetzt wieder persönlich würdigen können", sagt Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski. "Es ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend zu sehen, welch großartiges ehrenamtliches Engagement oft unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit in den Fußballvereinen geleistet wird. Alle Preisträger sind leuchtende Beispiele für die integrative Kraft des Fußballs. An Sepp Herbergers 125. Geburtstag wollen wir sie auf besondere Weise ehren und wertschätzen", so Wrzesinski weiter.

Der Livestream wird am 28. März um 20.15 unter folgendem Link erreichbar sein. Dabei sein lohnt sich!

Live dabei sind unter anderem:

DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Schatzmeister Stephan Grunwald, DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert

Fußball-Weltmeister Philipp Lahm und Trainerlegende Friedhelm Funkel

die Ex-Nationalspielerinnen Renate Lingor, Tabea Kemme, Lena Goeßling, Ariane Hingst

Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski sowie die ehemaligen Nationalspieler Gerald Asamoah, Hansi Müller und Jimmy Hartwig

Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, und Ewald Lienen

SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil

FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert

Dagmar Eckel, Heidi Beckenbauer und Michael Herberger

Alexander Fangmann, Kapitän der Blindenfußball-Nationalmannschaft

Musiker Alina, CITY, Nico Suave & Team Liebe, Seven, Gregor Meyle, Frank Zander und Sebastian Krumbiegel

Die Preisträger im Überblick:

Handicap-Fußball:

Handicap Kickers Hannover (Niedersächsischer Fußballverband)

BSV Viktoria Bielstein 1920 (Fußball-Verband Mittelrhein)

Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 (Fußballverband Niederrhein)

Resozialisierung:

FC St. Pauli (Hamburger Fußball-Verband)

JVA Rockenberg/SG 1927 Melbach (Hessischer Fußball-Verband)

Swen Coralic/SuS Grün-Weiß Barkenberg 72 (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen)

Schule & Verein:

Sportclub Lerchenberg (Südwestdeutscher Fußballverband)

Jugendfußballverein Stutensee 2012 (Badischer Fußballverband)

Sportclub Lahr (Südbadischer Fußballverband)

Fußballverband Rheinland - Sonderpreis

Fußball Digital:

Güstrower Sportclub 09 (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 1912 (Fußball-Landesverband Brandenburg)

FC Teutonia 05 (Hamburger Fußball-Verband)

Sozialwerk "Horst-Eckel-Preis":

FV Fortuna Kirchfeld/FV Malsch 1910/TSV Oberweier 1911 (Badischer Fußballverband)

Fußball-Stiftung:

Franz Beckenbauer-Stiftung

