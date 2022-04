Verleihung der "Lotte" am 2. Juli

Am Samstag, 2. Juli 2022, wird zum dritten Mal die Lotte vergeben, der Preis für den Mädchen- und Frauenfußball. In diesem Jahr steht die Verleihung unter dem Motto #comebackstronger und richtet sich an Projekte, Vereine und Mädchen oder Frauen, die sich in Coronazeiten um den weiblichen Fußball verdient gemacht haben. Erstmals findet begleitend zur "Lotte"-Preisverleihung am 2. und 3. Juli auch ein Fußballturnier für U 14- und U 17-Juniorinnen sowie Frauenteams statt.

Bis zum 1. Juni können sich Projekte hier für die Preisverleihung und Mannschaften für die Turniere bewerben. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 1500 Euro dotiert, die Turniersieger erhalten einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro.

Namensgeberin des Preises des Nachwuchsförderzentrums für Juniorinnen der Universität Würzburg ist Charlotte "Lotte" Specht, die einst den ersten reinen Frauenfußballklub in Deutschland gründete und dadurch zu einem Symbol für den weiblichen Fußball in Deutschland wurde. Mit dem Ehrenpreis wurden bislang die heutige DFB-Vizepräsidenten Celia Sasic (2017) und die frühere Bundestrainerin Tina Theune (2019) ausgezeichnet.

[dfb]