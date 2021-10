Verfolgerduell: Schalke empfängt 1. FC Köln

Mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze in der Staffel West der B-Junioren Bundesliga haltern: Das gilt für die punktgleichen U 17-Teams des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln, die sich am Sonntag (ab 11 Uhr) im Verfolgerduell direkt gegenüberstehen. Die "Knappen" gehen dabei noch ohne jeden Punktverlust in das Topspiel. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Drei Spiele, drei Siege! Der FC Schalke 04 hat in der Staffel West der B-Junioren Bundesliga einen optimalen Start erwischt. Dem 2:1 zum Auftakt beim FC Hennef 05 ließen die "Königsblauen" ein 4:1 gegen den SC Paderborn 07 und zuletzt ein 4:0 im Derby bei Rot-Weiss Essen folgen. Dass die "Knappen" dennoch nicht punktgleich mit Tabellenführer Borussia Mönchengladbach (zwölf Zähler) sind, liegt daran, dass die Schalker ihr spielfreies Wochenende bereits hinter sich haben. Mit einem Spiel mehr, allerdings punktgleich mit dem FC Schalke 04, rangiert der 1. FC Köln auf Platz sechs. Die bislang einzige Niederlage kassierte der "Effzeh" gleich im ersten Spiel. Die Kölner unterlagen 1:2 beim SC Preußen Münster. Im Anschluss gelang gegen Alemannia Aachen (2:1), bei Fortuna Köln (2:0) und gegen den FC Hennef 05 (3:0) aber jeweils die volle Punktausbeute.

Die Trainer: Onur Cinel ist seit Saisonbeginn zurück bei der U 17 des FC Schalke 04. Der 36-Jährige hatte rund ein halbes Jahr unter den Cheftrainern Christian Gross, Manuel Baum und Huub Stevens zum Trainerteam der Profis gehört. Die zurückliegende Spielzeit hatte Cinel schon als U 17-Trainer begonnen. Wegen der Corona-Pandemie stand er aber nur in einem Meisterschaftsspiel an der Seitenlinie. Der gebürtige Essener ist ein alter Bekannter in der "Knappenschmiede". Schon seit 2012 hatte er bei S04 verschiedene Positionen inne, darunter als Cheftrainer der U 16 und der zweiten Mannschaft (U 23) sowie als "Co" von Norbert Elgert bei der U 19. Auch beim 1. FC Köln steht ein schon lange im Verein bekannter Name an der Seitenlinie. Martin Heck ist bereits seit 2005 bei den Domstädtern tätig, seit 2007 als Trainer. Dabei betreute er unter anderem schon die U 9, die U 15, die U 16 und die B-Junioren. Aber auch bei der zweiten Mannschaft (U 21) war der 38-Jährige schon als Co- und Cheftrainer tätig. Mit der U 17 der Kölner wurde er in der Saison 2018/2019 Deutscher B-Junioren-Meister, ehe er während seiner Zeit als Assistent bei der U 21 die Ausbildung zum Fußball-Lehrer erfolgreich abschließen konnte. Im Sommer 2020 folgte dann die Rückkehr zur U 17.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der B-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich die U 17-Teams des FC Schalke 04 und des 1. FC Köln bislang 26-mal in der Meisterschaft gegenüber. Mit jeweils neun Schalker und neun Kölner Siegen sowie acht Unentschieden könnte die Bilanz nicht ausgeglichener sein. Bei der Tordifferenz (41:39) haben die "Königsblauen" knapp die Nase vorne. Dabei holte der "Effzeh" zuletzt allerdings stark auf. Den Kölnern gelangen sechs Siege in Folge. Beim jüngsten 2:1 am 22. Februar 2020 drehten Vladimir Fratea und Namory Cisse (beide nun bei der U 19) die Partie. Semin Kojic (inzwischen FC Schalke 04 U 19) hatte die "Knappen" zuvor in Führung gebracht. In der zurückliegenden Saison war das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln die erste Begegnung, die der erneuten Corona-Unterbrechung zum Opfer fiel.

Die Stimmen: "Das wird eine richtig coole Aufgabe", freut sich Schalke-Trainer Onur Cinel im Gespräch mit DFB.de auf die Begegnung. "In den zurückliegenden Jahren haben der 1. FC Köln und Borussia Dortmund die B-Junioren-Bundesliga dominiert. Auch in diesem Jahr haben die Kölner technisch sehr starke Spieler. Wir treffen auf einen Gegner, der mit fußballerischen Mitteln zum Erfolg kommen will. Viele Torchancen wird es wohl nicht geben. Wir sollten daher unsere Effizienz vor dem Tor beibehalten, wollen aber auch selbst einige Ballbesitzphasen haben." Kölns Trainer Martin Heck meint gegenüber DFB.de: "Bei uns waren von Partie zu Partie Fortschritte zu erkennen. Diesmal erwartet uns allerdings ein ganz anderes Spiel, bei dem wir nicht in der Favoritenrolle sein werden. Schalke 04 hat einige sehr spannende Jungs in der Mannschaft und ist damit ein Topkandidat auf den Staffelsieg. Für uns wird es wichtig sein, ein hohes Tempo an den Tag zu legen, um Lücken zu finden oder uns aus Drucksituationen befreien zu können. Defensiv wird von uns eine große Aufmerksamkeit gefragt sein. Die Schalker Offensive darf man nicht laufen lassen."

Die personelle Situation: Beim FC Schalke 04 fällt Mittelfeldspieler Julius Rüger mit Leistenproblemen aus. Offensivspieler Lein Tairi ist mit der nordmazedonischen U 17-Nationalmannschaft im Einsatz. Dafür ist Verteidiger Noah Mutanda nach seinem krankheitsbedingten Ausfall wieder in das Mannschaftstraining eingestiegen. Dem 1. FC Köln steht Fayssal Harchaoui nicht zur Verfügung. Der 15 Jahre alte Mittelfeldspieler befindet sich mit der marokkanischen U-Nationalmannschaft auf Länderspielreise.

