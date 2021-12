Verfolgerduell: FC Bayern empfängt Mainz

Verfolgerduell und Topspiel in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga: Die U 19-Teams des FC Bayern München und des 1. FSV Mainz 05 wollen mit einem Erfolg im direkten Aufeinandertreffen am Samstag (ab 11 Uhr) dem Tabellenführer 1. FC Nürnberg auf den Fersen bleiben. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Zwölf Punkte ist der FC Bayern München von Spitzenreiter 1. FC Nürnberg entfernt. Eine bessere Ausgangsposition verpasste der Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters erst am Mittwoch beim 1:2 in einer Nachholpartie gegen den FC Augsburg. Dabei kamen die Münchner in der Nachspielzeit zunächst noch zum Ausgleich, bevor die Gäste doch noch den Siegtreffer erzielten. Damit hat es der FCB in dieser Saison noch nicht geschafft, nach einem Sieg erneut die volle Punktausbeute nachzulegen. Dem Auftakterfolg gegen den SC Freiburg (4:1) folgte eine überraschende Niederlage beim SSV Ulm 1846 Fußball (0:1). Auch nach den Siegen beim 1. FC Saarbrücken (5:1) und Hessen Kassel (7:0) ging der FC Bayern gegen den VfB Stuttgart (1:4) und den 1. FC Nürnberg (1:2) jeweils leer aus. Auch beim 1. FSV Mainz 05 wechselten sich zum Saisonstart Niederlagen und Siege ab. Dem 1:3 gegen den Karlsruher SC folgte ein 7:1 beim FC-Astoria Walldorf. Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal der Junioren gegen den 1. FC Nürnberg (1:3) gelang ein 4:3 gegen den FC Ingolstadt 04. Auch auf den Dämpfer bei der SpVgg Unterhaching (1:2) antworteten die Mainzer mit einem torreichen Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (7:1). Nach dem ersten Spiel ohne Gegentor gegen den SV Darmstadt 98 (0:0) scheinen die 05er ihre Form gefunden zu haben. Das 3:2 gegen den SSV Ulm 1846 Fußball am zurückliegenden Wochenende war schon der vierte Sieg in Folge. Auf die Tabellenspitze fehlen dem FSV als Tabellendritter aktuell sechs Zähler.

Die Trainer: Für die U 19 des FC Bayern München ist seit Saisonbeginn Danny Galm verantwortlich. Als A-Jugendlicher wurde der ehemalige Drittligaprofi (14 Einsätze für die Stuttgarter Kickers) 2005 mit der U 19 des VfB Stuttgart Deutscher Meister. Weitere Spielerstationen waren Eintracht Frankfurt II, der FC Energie Cottbus, der 1. FC Kaiserslautern II, die SpVgg Neckarelz und Viktoria Aschaffenburg. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere im Jahr 2016 betreute Galm zunächst die U 16 der TSG Hoffenheim, ehe er im Januar 2018 zur U 17 wechselte. Der 35-Jährige trat dort die Nachfolge von Pellegrino Matarazzo (jetzt Cheftrainer beim VfB Stuttgart) an, der damals als Co-Trainer von Julian Nagelsmann (jetzt FC Bayern München) zu den Profis hochgezogen worden war. Die Saison 2020/2021 begann Galm wieder bei U 16. Nachdem Kai Herdling allerdings bei der U 23 als Cheftrainer übernahm, kehrte er zu den B-Junioren zurück. Im Frühjahr entschied sich Galm dann für den Wechsel zum FC Bayern. Für Benjamin Hoffmann begann das Kapitel bei der U 19 des 1. FSV Mainz 05 im Sommer 2019. Der 42-Jährige hatte zuvor 17 Jahre lang im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund gearbeitet. Über die Stationen bei der U 15 und U 17 war Hoffmann im September 2016 nach dem damaligen Wechsel von Hannes Wolf zum VfB Stuttgart zu den A-Junioren aufgerückt. Schon in seiner ersten Saison holte Hoffmann 2017 mit dem BVB die Deutsche Meisterschaft. In einem packenden Finale setzte sich die Borussia im Elfmeterschießen gegen den FC Bayern München 8:7 durch. Auch in der Saison 2018/2019 sicherten sich die Dortmunder unter Hoffmanns Regie den begehrten Titel. Dabei wurde der VfB Stuttgart im einem spektakulären Finale 5:3 besiegt.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten deutschen Spielklasse angehören, standen sich die U 19-Teams des FC Bayern München und des 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga bereits 32-mal gegenüber. Mit 13 Siegen weist der FCB die bessere Bilanz auf. Die Mainzer kommen bislang auf acht Erfolge gegen die Münchner. Insgesamt elf Duelle endeten mit einem Unentschieden. Der bislang jüngste Erfolg des FC Bayern liegt schon vier Duelle zurück. Das Aufeinandertreffen Ende Oktober 2020 vor der erneuten Corona-Unterbrechung hatten die Mainzer 4:0 in München für sich entschieden. Für die Treffer waren Maarten Klöppel, Marc Fichtner, Timothé Rupil (beide jetzt bei der U 23) und Marvin Heinz verantwortlich.

Die Stimmen: "Wir haben uns leider gegen Augsburg in der ersten Halbzeit nicht belohnt, da hätten wir in Führung gehen können. Am Ende steht eine unglückliche Niederlage", sagt Bayern-Trainer Danny Galm. "Gegen Mainz 05 bekommen wir es mit einem starken Gegner zu tun, einem Topteam in unserer Staffel. Der Klub leistet seit Jahren eine gute Nachwuchsarbeit. Mainz spielt fast ausschließlich mit 2003-Jahrgängen, wir werden dagegen wieder viele jüngere Jahrgänge im Team haben, darunter auch einige Spieler aus der U 17. Das wird für uns eine große Herausforderung. Aber wir werden wieder alles versuchen, um das Bestmögliche aus der jetzigen Situation herauszuholen. Ich sehe uns für diese Partie nicht in der Favoritenrolle." Benjamin Hoffmann meint im Gespräch mit DFB.de: "Uns erwartet mit dem FC Bayern ein sehr spielstarkes Team, das mit der UEFA Youth League ein enormes Pensum leistet. Wir müssen uns darauf einstellen, viel gegen den Ball zu arbeiten und selbst auch einmal weniger Ballbesitzphasen zu haben. Bei der Mischung aus Offensive und Defensive haben wir uns zuletzt stabilisiert. Gegen Bayern müssen wir in unserem Umschaltspiel an unsere Grenzen gehen."

Die personelle Situation: Beim FC Bayern München fallen mit Rares Canea, Yusuf Kabadayi, Samuel Unsöld, David Jonathans, Gabriel Marusic, Timon Dressel, Frans Krätzig, Nick Salihamidzic und Willy Sulley neun Spieler aus verschiedenen Gründen aus. Der 1. FSV Mainz 05 kann nicht auf Mittelfeldspieler Dominik Pestic (Kreuzbandriss) zurückgreifen. Dafür könnte Ben Bobzien ins Aufgebot zurückkehren. Der 18 Jahre alte Offensivspieler war am zurückliegenden Wochenende für die U 23 in der Regionalliga Südwest im Einsatz.

[mspw]