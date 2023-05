Verena Wieder: "Wollen Münchner Meisterfeier verschieben"

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Mit zwei Toren beim 5:1 von Bayer 04 Leverkusen in Potsdam feierte Verena Wieder ein Startelf-Comeback nach Maß in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Am Samstag (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport und sportschau.de) trifft die Allgäuerin auf ihren Ausbildungsverein FC Bayern München, der vor dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft steht. Im DFB.de-Interview spricht die 22 Jahre alte Angreiferin mit Mitarbeiter Peter Haidinger über das Duell mit dem Ligaprimus.

DFB.de: Bei Ihrem Startelfdebüt nach überstandenem Kreuzbandriss gelang Ihnen gleich Ihr erster Doppelpack überhaupt in der Bundesliga. Was ging Ihnen nach oder während des Spiels durch den Kopf, Frau Wieder?

Verena Wieder: Es war nach meiner Verletzung der erste Einsatz in der Liga von Beginn an. Ich wollte die Partie einfach nur genießen. Als mir dann nach nur fünf Minuten der erste Treffer gelang, hat mir das unglaublich viel Selbstvertrauen gegeben. Beim zweiten Treffer sprang der Ball von meinem Rücken ins Tor und ich musste grinsen, weil ich dem Schuss von Jill Bayings eigentlich nur ausweichen wollte. Aber als Angreiferin nimmt man jeden Treffer gerne mit. (lacht)

DFB.de: Sie haben monatelang auf diesen Moment hingearbeitet. Wie schwer fiel Ihnen der Weg zurück auf den Fußballplatz?

Wieder: Ob ich überhaupt jemals wieder auf den Fußballplatz zurückkehren würde, war lange Zeit unklar. Es gab viele Phasen, die sehr anstrengend und intensiv waren. Ich hatte in dieser Zeit große Unterstützung von Freunden, von der Familie und vom Verein bekommen, was mir sehr viel Kraft gegeben hat. Umso schöner ist es, jetzt wieder auf den Platz zu stehen. Ich bin dem Ärzteteam von Bayer 04 Leverkusen sehr dankbar. Ohne diese Unterstützung wäre dieser Weg nicht möglich gewesen.

DFB.de: Während ihrer Zeit beim SC Freiburg hatten Sie sich 2020 bereits im anderen Knie einen Kreuzbandriss zugezogen. Wie geht man als junge Spielerin mit solchen Rückschlägen um?

Wieder: Die Gedanken waren beim zweiten Kreuzbandriss vollkommen anders, weil man die Verletzung schon kennt. Ich wusste genau, was auf mich zukommt, hatte ein ganz anderes Körpergefühl, konnte die Dinge besser akzeptieren.

DFB.de: Warum gestaltete sich der Genesungsprozess bei Ihrem zweiten Kreuzbandriss dennoch komplizierter?

Wieder: Sechs Wochen nach der Verletzung wurde bei mir ein bakterieller Infekt diagnostiziert und ich musste zwei weitere Operationen überstehen. Insgesamt musste ich drei Monate Antibiotika nehmen, um den Infekt aus meinem Körper zu bekommen.

DFB.de: Mal Hand aufs Herz: Gab es auch Gedanken ans Aufhören?

Wieder: Damit musste ich mich zwangsläufig auseinandersetzen. Aber mein Arzt war immer Optimist und hatte mir versichert, dass wir das wieder hinbekommen. "Es wird kein Marathon, sondern dich erwartet ein Super-Marathon" waren seine Worte. Das hat mich motiviert. Ich wollte unbedingt selbst darüber entscheiden, ob ich weiter Fußball spiele oder nicht. Diese Entscheidung wollte ich noch nicht meinem Körper überlassen.

DFB.de: Bei wieviel Prozent Ihres Leistungsvermögens sehen Sie sich jetzt?

Wieder: Klar, die lange Ausfallzeit macht sich noch bemerkbar. Ich denke, dass ich bislang etwa drei Viertel meiner Leistungsfähigkeit wieder abgerufen habe. Es besteht also noch Luft nach oben. (lacht)

DFB.de: Seit Ende März haben Sie insgesamt fünf Einsätze in der FLYERALARM Frauen- Bundesliga bestritten. Wie gut konnten Sie die Belastungen wegstecken?

Wieder: Wir haben die Belastung kontinuierlich gesteigert und optimal aufgebaut. Ich bin selbst ein wenig positiv überrascht, wie gut es bisher funktioniert.

DFB.de: Am Samstag stellt sich Tabellenführer FC Bayern München in Leverkusen vor. Hat diese Partie für Sie einen besonderen Stellenwert?

Wieder: Ich bin beim FC Bayern ausgebildet worden, hatte dort auch den Sprung in den Profifußball geschafft. Unter anderem treffe ich auf meine beste Freundin Sydney Lohmann. Nach dem Saisonende werden wir gemeinsam einen 14-tägigen Urlaub auf Korsika verbringen. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen. Spiele gegen FC Bayern München sind immer etwas ganz Besonderes.

DFB.de: Ihr Ex-Verein könnte mit einem Sieg in Leverkusen aus eigener Kraft vorzeitig die Deutscher Meisterschaft feiern. Wie wollen Sie das verhindern?

Wieder: Wir werden auf jeden Fall alles daransetzen, damit der FC Bayern seine Meisterfeier nach Möglichkeit verschieben muss. Insgesamt haben wir in den zurückliegenden Wochen bereits große Fortschritte gemacht. Bei den knappen Niederlagen gegen Eintracht Frankfurt und gegen die TSG Hoffenheim waren wir schon sehr nah dran zu punkten. Jetzt wollen wir endlich auch gegen eine Mannschaft aus den Top4 der Liga etwas Zählbares holen. Dafür müssen wir defensiv stabil stehen, mutig unsere Angriffe vortragen und permanent Nadelstiche setzen.

DFB.de: Mit der U 17 des FC Bayern München wurden Sie selbst Deutsche Meisterin, erzielten beim 2:1 im Finale gegen Turbine Potsdam beide Treffer. Warum haben Sie den Verein damals verlassen?

Wieder: Mit 18 Jahren wollte ich einfach mehr Spielpraxis sammeln. Beim FC Bayern war ich über zwei Jahre zwar Teil der ersten Mannschaft, kam aber über den Status einer Ergänzungsspielerin nicht hinaus. Der Konkurrenzkampf war auf meiner Position riesig. Mir war wichtig, dass ich regelmäßig auf meine Einsatzminuten komme.

DFB.de: Sie holten mit der U 17-Auswahl des DFB gleich zweimal den EM-Titel. Werden Sie eines Tages auch bei der Frauen-Nationalmannschaft den Adler auf der Brust tragen?

Wieder: Dieser Traum lebt bei mir immer noch. Durch meine Verletzungen habe ich jedoch gelernt, dass man im Fußball nichts planen kann. Ich werde für meinen Traum weiter hart kämpfen, will in der neuen Saison angreifen und mich zeigen.

DFB.de: Was ist mit Bayer 04 Leverkusen im Endspurt dieser Saison und in der kommenden Spielzeit möglich?

Wieder: Aktuell geht es darum, den fünften Tabellenplatz bis zum Schluss zu verteidigen. Das könnte sich sehen lassen. In der nächsten Saison wollen wir uns dann weiter verbessern. Das Potenzial im Team ist definitiv vorhanden, um den Blick auf Dauer weiter nach oben zu richten.

DFB.de: Wie sehen Ihre persönlichen Ziele aus?

Wieder: Während der Vorbereitung will ich mich in Bestform bringen und den nächsten Schritt machen. Ich will so häufig wie möglich auf dem Platz stehen, dem Team helfen und Tore erzielen. Im nächsten Jahr will ich darüber hinaus mein Fernstudium im Sportmanagement abschließen.

