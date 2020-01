Verena Wieder fällt mit Kreuzbandriss aus

Bittere Nachricht für Junioren-Nationalspielerin Verena Wieder: Die Mittelfeldspielerin vom SC Freiburg aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga fällt mit einem Kreuzbandriss im rechten Knie aller Voraussicht nach für mindestens ein Dreivierteljahr aus. Dies bestätigte der Tabellenachte.

Wieder zog sich die Verletzung beim 6:4 im Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde gegen die U 17-Junioren des FC Auggen am vergangenen Samstag zu. In der Bundesliga kam die 19-Jährige bislang 19-mal zum Einsatz, für den DFB nahm Wieder nach acht Spielen für die U 19-Frauen im November an einem Lehrgang für die U 20-Nationalmannschaft teil.

[sid/bt]