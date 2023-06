"Verdienter Sieg": U 16 bezwingt Österreich

Verdienter Sieg im Nachbarschaftsduell: Die U 16-Juniorinnen haben ihr erstes von zwei Länderspielen gegen eine U 16-/U 17-Auswahl Österreichs gewonnen. In St. Pölten setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Friederike Kromp mit 3:1 (1:1) gegen den ÖFB-Nachwuchs durch.

Vor 100 Zuschauer*innen erwischte das DFB-Team einen Start nach Maß: Bereits in der 8. Minute erzielte Ida Daedelow von Bayer Leverkusen die Führung. Inmitten einer Dranghase des DFB-Nachwuchses glich Tina Krassnig (19.) überraschend aus, mit dem 1:1 ging es auch in die Halbzeitpause. Ein Eigentor von ÖFB-Abwehrspielerin Sophie Höke (51.) stellte den alten Abstand wieder her, Leonie Köpp (71.), die nach einer langen Verletzungspause erstmals wieder für das DFB-Team auflief, machte per Traumtor den Deckel drauf.

Kromp: "Sieg auch in der Höhe verdient"

Insgesamt zog Kromp ein positives Fazit: "Wir sind hochzufrieden mit dem Spiel und haben verdient gewonnen. Wir sind eigentlich gut reingestartet, der Gegentreffer fiel aus dem Nichts. In der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel aber wieder an uns reißen und für uns entscheiden. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Man darf nicht vergessen, dass die Gegnerinnen mit einem Team aus gemischten Jahrgängen gespielt haben und einige der Mädels älter waren als wir."

Das nächste Aufeinandertreffen findet bereits am kommenden Dienstag statt. Anstoß ist um 16.30 Uhr auf dem Sportplatz FC STYX in Ober-Grafendorf. Für Cheftrainerin Friederike Kromp und ihre Co-Trainerin Julia Simic wird es das letzte Spiel als DFB-Coaches, beide wechseln zum 1. Juli zu Eintracht Frankfurt.

[dfb]