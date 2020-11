Verbandsrecht und Zuschauerverhalten: AG Fankulturen tagt

Bei der 17. Sitzung der AG Fankulturen stand unter anderem das Thema Verbandsrecht und Zuschauerverhalten auf der Agenda. An der virtuellen Sitzung nahm auch Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, teil.

Die AG Fankulturen hatte sich im Jahr 2016 mit Urteilen in Zusammenhang mit Fehlverhalten von Zuschauer*innen auseinandergesetzt und die Gründung einer Projektgruppe Verbandsrecht und Zuschauerverhalten vorgeschlagen. Vertreter*innen von Sportgerichtsbarkeit, DFB, DFL, Klubs und Fanorganisationen hatten daraufhin mit Unterstützung der "Kompetenzgruppe für Fankulturen & Sport bezogene Soziale Arbeit" (KoFaS) Sichtweisen erörtert, eine Analyse zur Zweckmäßigkeit verhängter Sanktionen durchgeführt und Handlungsoptionen zur Sanktionierung von Zuschauerfehlverhalten sowie Ideen zur Verhinderung von Zuschauerfehlverhalten entwickelt.

"Arbeit der Projektgruppe sehr positiv wahrgenommen"

In der 17. Sitzung tauschten sich die Mitglieder der AG Fankulturen nunmehr über den bisherigen Stand, dabei gemachte Erfahrungen und den Umgang mit den Ergebnissen der Projektgruppe aus. Hans E. Lorenz sagt: "Ich habe die Arbeit der Projektgruppe sehr positiv wahrgenommen. Mit den Ergebnissen hat sich die DFB-Sportgerichtsbarkeit intensiv auseinandergesetzt und einige Veränderungen angestoßen. Dazu gehören beispielsweise der Leitfaden für die Arbeit des Kontrollausschusses oder die Veröffentlichung der Sportgerichtsurteile auf DFB.de."

Darüber hinaus wurden die umfangreichen Arbeitspapiere eines übergeordneten Fan-Zusammenschlusses zur Zukunft des Profifußballs thematisiert. Rund 50 Fans aus verschiedenen bundesweiten Fanorganisationen hatten in vier Arbeitsgruppen an Ideen und Konzepten für die Zukunft des Profifußballs gearbeitet. Vertreter*innen der Interessengemeinschaft "Unsere Kurve" berichteten stellvertretend über den Prozess der Entstehung und das weitere Vorgehen der Arbeitsgruppen. Das Thema soll in der nächsten Sitzung der AG erneut aufgenommen werden.

Der seit 2016 bestehende Austausch in der AG Fankulturen findet unter regelmäßiger Teilnahme der Spitzen von DFB und DFL in der Regel viermal im Jahr statt. Mitglieder der AG Fankulturen sind die Bundessprecher*innen der Fanbeauftragten, die Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG), Unsere Kurve e.V., der Fan Club Nationalmannschaft, die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte (BAG), F_in Netzwerk Frauen im Fußball, die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) und Queer Football Fanclubs (QFF).