Verantwortungsbewusst, solidarisch, beispielhaft: Danke, Fans!

DFB-Pokalfinale der Männer und Frauen, letzter Spieltag der 3. Liga - der morgige Samstag ist vollgepackt mit fußballerischen Höhepunkten und Entscheidungen. Präsident Fritz Keller richtet zu diesem Anlass im Namen des gesamten DFB einen ausdrücklichen Dank und größte Anerkennung an die Fans für deren Verantwortungsbewusstsein, Solidarität und Unterstützung in der Corona-Krise und dem Sonderspielbetrieb der vergangenen Wochen.

"Ich bin den Fans in Deutschland sehr dankbar, dass sie sich in einer nie dagewesenen Situation so vorbildlich verhalten haben", sagt Keller. "Sie haben in mehrfacher Hinsicht verantwortungsvoll gehandelt und einen wichtigen Beitrag zum Umgang mit der Corona-Pandemie geleistet. Sie haben sich und andere nicht in Gefahr gebracht, vielmehr haben sie an vielen Orten mit begeisternden Initiativen Gutes für Ihre Vereine und die Gesellschaft getan und es mit ihrem beispielhaften Verhalten ermöglicht, dass wir diese Saison sportlich zum Abschluss bringen können. Ich hoffe sehr, dass sie dafür schon bald mit der Rückkehr in die Stadien belohnt werden."

Wichtige gesellschaftliche Hilfe

Die Situation im Fußball ist seit Wochen für alle Beteiligten schwierig. Spiele ohne Zuschauern und Zuschauerinnen in den Stadien schmerzen jeden Spieler, jede Spielerin, jeden Verein, die Verbände und natürlich vor allem Fans. Das Gefühl von Gemeinschaft und Stadionerlebnis wird in ganz Fußball-Deutschland vermisst. Umso mehr Respekt gebührt den Anhängern und Anhängerinnen der Klubs und den organisierten Fanvertretungen, wie sie mit der Situation in den vergangenen Wochen und Monaten umgegangen sind.

Die Fußball-Community leistete an zahlreichen Standorten einmal mehr wichtige gesellschaftliche Hilfe und löste mit unterschiedlichsten Aktionen eine Welle der Solidarität aus. Im Zusammenspiel mit ihren Klubs packten nicht zuletzt die Fans in der 3. Liga kreativ und engagiert mit an - angefangen vom Einkaufsdienst für Mitbürger*innen über die Herstellung von Mund-Nase-Schutzmasken bis hin zu Hamsterkäufen im Fanshop zur Unterstützung des eigenen Vereins.

Befürchtungen einiger Kritiker, Fans könnten nach dem Re-Start in den Profispielklassen mit nicht angemeldeten Massenansammlungen vor den Stadien und unter Missachtung der Hygieneverordnungen großflächig die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie unterlaufen, erwiesen sich als falsch. Vereinzelte Ausnahmen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der überwältigende Teil der Fans solidarisch und beispielgebend präsentiert hat.

Gemeinsamer Wunsch: Schrittweise Rückkehr in die Stadien

Fritz Keller hatte bereits vor dem Re-Start in Bundesliga, 2. Bundesliga, 3. Liga und FLYERALARM Frauen-Bundesliga öffentlich betont, dass er keinerlei Zweifel am Verantwortungsbewusstsein der Fans hege. "Die öffentliche Diskussion über Menschenansammlungen vor den Stadien ist leider geprägt von einem Misstrauen gegenüber Fans, das uns nicht weiterhilft. Ganz im Gegenteil: Wir müssen vertrauen und zusammenhalten, um diese Krise zu überstehen - im Fußball wie in der gesamten Gesellschaft", hatte der DFB-Präsident Ende April erklärt. So soll es auch am Samstag rund um die DFB-Pokalendspiele und das Saisonfinale der 3. Liga sein.

An der Erfüllung des großen Wunsches, der schrittweisen Rückkehr der Fans in die Stadien, wird mit Blick auf die kommende Saison intensiv gearbeitet. Vernunft, Verantwortung und der bestmögliche Schutz der Gesundheit dabei unverändert im Vordergrund.

[jb]