VAR in WM-Qualifikation im Einsatz

Der Video-Assistent (VAR) wird ab dem 4. Spieltag in der laufenden WM-Qualifikation eingesetzt. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) in Abstimmung mit dem Weltverband FIFA bekannt. Die Entscheidung dazu wurde bereits im Juli vom UEFA-Exekutivkomitee getroffen.

Der VAR-Einsatz war zunächst aufgrund logistischer Probleme und Risiken im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verschoben worden.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft beim Debüt des neuen Bundestrainers Hansi Flick am 2. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) im schweizerischen St. Gallen auf Liechtenstein. Am 5. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) empfängt die DFB-Auswahl in Stuttgart Armenien, ehe drei Tage später (8. September, ab 20.45 Uhr, live bei RTL) Deutschland bei Island zu Gast ist.