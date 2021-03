Van Laack neuer Fashion-Partner des DFB

Van Laack ist neuer Fashion-Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz in Mönchengladbach stattet bis Ende 2024 die Nationalmannschaft, die Frauen-Nationalmannschaft und die U 21-Nationalmannschaft sowie die offiziellen Vertreter des Verbandes aus.

Die Nationalspielerinnen und Nationalspieler sowie die Mitglieder der Trainerteams und Delegationen werden auf Reisen und bei offiziellen Anlässen die neuen Outfits von van Laack tragen. Und dabei von der außergewöhnlichen Qualität von van Laack profitieren: Hemden aus der Meisterwerk Jersey- und Hybrid-Kollektion, ein sportlich-eleganter Anzug sowie ergänzend eine lässige Tunnelzughose garantieren nicht nur Komfort, sondern setzen die Mannschaften sportlich-elegant in Szene.

Bierhoff: "Ein starker Partner an unserer Seite"

Christian von Daniels, Eigentümer und Geschäftsführer von van Laack, sagt: "Van Laack ist der ideale Partner für die deutschen Nationalmannschaften, denn uns verbindet die Vision, auf unseren Gebieten ständig das Beste zu geben. Wir freuen uns, den Auswahlen des DFB künftig auch außerhalb des Spielfelds zu einem starken Auftritt zu verhelfen." Und Dr. Wendelin Sitter, Gesellschafter und Geschäftsführer von van Laack, ergänzt: "Es ist eine Ehre für das Team van Laack, den DFB mit seiner Damen- und Herrenkollektion einzukleiden. Ob Business oder Casual, mit unserer modischen, bequemen und hochwertigen Kleidung punkten die DFB-Teams auf jeden Fall dreifach."

Oliver Bierhoff, DFB-Direktor Nationalmannschaften und Akademie, erklärt: "Mit van Laack haben wir einen starken Partner an unserer Seite. Ein deutsches Traditionsunternehmen, das für Qualität steht. Unsere Spieler haben zum ersten Mal aktiv bei der Auswahl der Kollektion mitgearbeitet. Zusammen starten wir in die EM."

Bundestrainer Joachim Löw sagt: "Die deutsche Nationalmannschaft und die deutsche Modemarke van Laack - das passt. Wir wollen unsere Fans auf dem Rasen begeistern und auch neben dem Platz punkten. Mit van Laack gelingt uns das. Wir sind stolz auf unseren neuen Fashion-Partner."

Über van Laack: Wie der DFB kann auch sein neuer Fashion-Partner auf eine lange, traditionsreiche Geschichte zurückblicken. Van Laack steht seit 1881 für hohe Handwerkskunst, exquisite Stoffe und Tradition. Als Heinrich van Laack sein Unternehmen 1881 in Berlin gründete, hatte er ein klares Ziel vor Augen: Er wollte das beste Hemd der Welt fertigen. Seine Vision hat bis heute Bestand. So setzt van Laack durch langjährig erworbene Erfahrung in der Fertigung hochwertiger Hemden und Blusen Qualitätsmaßstäbe und ist zum Synonym für handwerkliches Können, Präzisionsarbeit und Liebe zum Detail geworden. Dabei zeichnen sich van Laack-Produkte durch hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung in eigenen Betrieben und einen unverkennbaren, individuellen Stil aus. Der typische Dreilochknopf unterstreicht die einzigartige Qualität subtil. Seit 140 Jahren machen diese Attribute van Laack zu einer unverwechselbaren Visitenkarte des guten Geschmacks und sind der Grund, weshalb die Marke weltweit von Kennern und einem exklusiven Publikum geschätzt wird.

