Vagnoman ist "Spieler des Spanien-Spiels"

So kann es weitergehen! Bei seinem Debüt für die U 21 zeigte Josha Vagnoman vom Hamburger SV beim 1:1 gegen Spanien auf der rechten Außenverteidigerposition eine starke Leistung. Hinter machte er als Teil der Viererkette dem U 21-Europameister in Cordoba das Leben schwer und kurbelte in 72 Minuten Spielzeit zudem einen Angriff nach dem anderen an.

Für die Fans auf DFB.de ist der Fall klar: Vagnoman ist Spieler des Spanien-Spiels. Mit beeindruckenden 81,9 Prozent setzte sich der 18-Jährige vor seinem HSV-Mannschaftskamerad Adrian Fein mit 5,1 Prozent und Johannes Eggestein von Werder Bremen mit 3,4 Prozent durch.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Usern fürs Mitmachen!

