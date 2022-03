Vagnoman ist "Spieler des Israel-Spiels"

Josha Vagnoman behielt beim 1:0 in der EM-Qualifikation in Israel seine Abwehrseite herausragend im Griff. In seinem zehnten Länderspiel für die deutsche U 21-Nationalmannschaft überzeugte Vagnoman nicht nur defensiv durch seine Zweikampfstärke, sondern auch in der Offensive durch gefährliche Flanken.

Als Belohnung für diese Performance haben die Fans Vagnoman zum Spieler des Spiels gewählt. 47,5 Prozent der Stimmen entfielen auf den Rechtsverteidiger vom Hamburger SV. Platz zwei ging an den Torschützen Noah Katterbach mit 23,5 Prozent. Dank seines Treffers ist die EM-Qualifikation für die U 21 zum Greifen nah. Das Treppchen komplettiert Armel Bella Kotchap vom VfL Bochum (6,7 Prozent), der sämtliche israelischen Vorstöße aufhalten konnte und die Defensive zusammenhielt.

Der Fan Club Nationalmannschaft und DFB.de bedanken sich bei allen Fans fürs Mitmachen!