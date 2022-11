USA-Länderspiele: Schüller sagt ab, Kössler nachnominiert

Aufgrund von Kniebeschwerden hat Lea Schüller ihre Teilnahme an den beiden Länderspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen Gastgeber USA am 11. November (ab 1 Uhr MEZ, im Livestream auf zdf.de) in Fort Lauderdale/Florida und am 13. November (ab 23 Uhr MEZ, im Livestream auf sportschau.de) in Harrison/New Jersey abgesagt.

Für die Stürmerin des FC Bayern München hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nun Melissa Kössler von der TSG Hoffenheim nachnominiert.