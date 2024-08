USA als Gruppensieger weiter

Die USA haben ihr abschließendes Gruppenspiel bei den Olympischen Spielen von Paris 2:1 (1:0) gegen Australien gewonnen. Die Tore von Trinity Rodman und Korbin Albert sicherten im Stade Vélodrome von Marseille den dritten Sieg im dritten Spiel der Deutschland-Gruppe B und somit Platz eins.

Die Australierinnen gestalteten das Spiel zunächst ausgeglichen und machten den favorisierten US-Amerikanerinnen das Leben schwer. Erst kurz vor der Pause gingen die Amerikanerinnen dann in Führung: Trinity Rodman traf auf Vorlage von Sophia Smith zum 1:0 in der 43. Minute. Nach der Pause blieb die USA souverän und erhöhte eingangs der Schlussviertelstunde durch die eingewechselte Korbin Albert (77.) auf 2:0. Erst in der Nachspielzeit kamen die aufopferungsvollen Australierinnen durch ein Tor von Alanna Kennedy (90.+2) nach Vorarbeit von Michelle Heyman noch einmal ran.

Die USA treffen damit im ersten Viertelfinalspiel am 3. August auf Japan, das sich als Gruppenzweiter der Gruppe C für die Runde der letzten acht Teams qualifizierte. Anstoß im Parc des Princes von Paris ist dann um 15 Uhr. Australien schließt die Gruppe auf dem dritten Rang ab und muss noch bis zum späten Abend auf die Ergebnisse aus Gruppe A warten, um zu erfahren, ob es für den Einzug in die K.o.-Runde reicht.

[dfb]