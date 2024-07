Urbansky: "Wir fokussieren uns komplett auf unser Spiel"

Endlich geht's los: Heute (ab 17 Uhr) deutscher Zeit starten die U 19-Frauen in die Europameisterschaft in Litauen. Zum Auftakt in Gruppe B wartet in Jonava der Vorjahreshalbfinalist aus den Niederlanden. Die Partie wird live und kostenfrei bei DAZN und auf UEFA.tv übertragen.

"Wir sind bestmöglich vorbereitet und wollen einen optimalen Turnierstart hinlegen", sagt Cheftrainer Michael Urbansky. "Die Niederländerinnen erwarten wir als starken Gegner, gehen die Partie jedoch voller Selbstvertrauen an und fokussieren uns komplett auf unser Spiel. Wenn wir unsere Leistung abrufen, bin ich sehr optimistisch, dass wir den ersten Schritt auf unserem Weg bei der Endrunde erfolgreich gestalten werden."

Im zweiten Gruppenspiel trifft die DFB-Auswahl am Donnerstag (ab 13 Uhr) auf Irland, zum Abschluss der Gruppenphase steht am Sonntag (ab 13 Uhr) das Duell mit Titelverteidiger Spanien an. Lediglich die beiden Besten der Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale, in dem Gastgeber Litauen, England, Frankreich und Serbien die potenziellen Gegner für das deutsche Team sind.