Urbansky vor seiner Premiere gegen die Niederlande

Als neuer Cheftrainer der U 19-Frauen steht Michael Urbansky bei der Länderspielreise nach Spanien vor seiner Premiere. Dort trifft die DFB-Auswahl heute (ab 19 Uhr, live bei YouTube) auf die Niederlande. Drei Tage später geht es am Dienstag (ab 16 Uhr) gegen Italien. Der 42-Jährige hat für die beiden Länderspiele 22 Spielerinnen berufen, 13 weitere Spielerinnen nominierte er auf Abruf. Beide Testspiele werden im spanischen La Nucia ausgetragen.

"Nach unserem ersten gemeinsamen Kurzlehrgang im Januar wollen wir in La Nucia im Training weiter intensiv an unserer Spielidee arbeiten und diese in den beiden attraktiven Länderspielen ausprobieren und damit Erfahrungen sammeln", sagt Urbansky. "Darüber hinaus steht mit unserer neuen und sehr jungen U 19 der für die Eliterunde im April wichtige Teamformungsprozess im Mittelpunkt der gesamten Maßnahme."

In der zweiten EM-Qualifikationsrunde trifft die deutsche Mannschaft auf Rumänien (3. April), Ungarn (6. April) und Schweden (9. April). Die DFB-Auswahl hatte sich in der ersten Runde nach Siegen gegen Israel und Norwegen sowie einem Remis gegen Finnland als Gruppensieger für die zweite Runde qualifiziert. Die EM findet im Juli statt.