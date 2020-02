Urbansky nominiert U 19-Kader für Premiere

Ungefähr fünf Wochen vor der entscheidenden Phase der EM-Qualifikation in der nordirischen Hauptstadt Belfast proben die U 19-Frauen den Ernstfall: Beim Nationen-Turnier in La Manga trifft die DFB-Auswahl im Rahmen ihrer Spanien-Reise (2. bis 10. März 2020) im Zweitagesrhythmus auf namhafte Gegner. Für die Partien gegen Frankreich am 5. März (ab 12 Uhr), gegen Norwegen am 7. März (ab 16 Uhr) und gegen Island am 9. März (ab 14 Uhr) hat der neue DFB-Trainer Michael Urbansky nun seinen Kader berufen.

"Das Turnier in La Manga bietet eine hervorragende Möglichkeit, vor der im April anstehenden EM-Qualifikation die Mannschaft in drei Länderspielen zu sehen", sagte Urbansky vor seinen ersten Länderspielen als U 19-Trainer. "Mit Frankreich, Norwegen und Island stehen uns interessante Gegner gegenüber, die uns alles abverlangen werden. Wir reisen mit 24 Spielerinnen nach Spanien und wollen die Zeit intensiv nutzen, um weiter an unseren Spielprinzipien zu arbeiten und als Team noch enger zusammenzurücken."

In der 2. Runde der EM-Qualifikation trifft die U 19 vom 7. bis 13. April auf Israel, Gastgeber Nordirland und Dänemark.