"Der beste Tag": Mit etwas Glück könnt Ihr einen Traumtag am DFB-Campus erleben

Unvergessliche Erlebnisse: "Der beste Tag“ beim DFB

Sich einmal fühlen wie ein echter Profi. Hautnah den DFB-Campus erleben. Der DFB macht diesen Traum für Jugendmannschaften aus dem Amateurbereich im Alter zwischen 10 und 16 Jahren wahr – mit "Der beste Tag“.

Die Idee hinter dem Format: Der Nachwuchs aus den Amateurvereinen soll für drei Stunden in die Welt des Profifußballs eintauchen und einen unvergesslichen Tag erleben. Los geht es mit einer Führung hinter die Kulissen des DFB-Campus. Im Mittelpunkt steht aber natürlich das Fußballspielen! Darum absolvieren die Teilnehmer*innen eine Trainingseinheit mit U-Trainer*innen des DFB wie beispielsweise Hanno Balitsch, Lars Bender, Melanie Behringer und Julia Simic oder anderen ausgewählten prominenten Gästen. Hansi Flick war bereits bei „Der beste Tag“ am Start, ebenso Weltmeisterkapitän Philipp Lahm und Celia Sasic.

Wichtiger Hinweis: Aktuell sind alle bis 31. Juli geplanten Termine von „Der beste Tag“ bereits besetzt. Aktuell sind daher keine Bewerbungen möglich. Die weiteren Termine für den Rest des Jahres sollen in Kürze freigeschaltet werden, dann steht auch der Bewerbungslink wieder zur Verfügung. Fragen können per Mail gerichtet werden an derbestetag@dfb.de.

In der Pilotphase im Jahr 2022 haben schon zahlreiche Kinder und Jugendliche aus dem Amateurbereich den DFB-Campus besucht und ihren "besten Tag" erlebt. Die Resonanz war so positiv, dass das Projekt seit diesem Jahr dauerhaft ausgetragen wird. Insgesamt 25 Termine waren und sind für das Jahr 2023 geplant. Auch Sonderformate von "Der beste Tag“ gibt es. So waren zuletzt Amateur-Schiris bei "Der beste Tag" zu Gast und konnten mit den Elite-Schiedsrichtern Daniel Siebert, Sascha Stegemann, Robert Hartmann und Harm Osmers trainieren und sich persönlich austauschen.

Für die Bewerbungen sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

Kläre bitte mit Deinem Verein bzw. Deinem Team die terminliche Verfügbarkeit, bevor Du die Mannschaft bewirbst.

Pro Team können maximal 15 Jugendliche an "Der beste Tag" teilnehmen.

Die Anreise muss vom Verein selbst organisiert werden. Die Kosten für die Anreise tragen die Teilnehmer*innen. Der DFB übernimmt vor Ort die Verköstigung der Spieler*innen und Trainer*innen.

Als Begleitung ist maximal ein Elternteil pro Kind möglich.

Jeweils rund drei Wochen vor einem Termin benachrichtigen wir die Gewinnervereine, um das Organisatorische zu klären. Vereine, die bei der Auslosung kein Glück hatten, werden von uns nicht separat benachrichtigt.

