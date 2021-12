Unterberger über Krattenmacher: "Die Mitspieler wachsen auch an ihm"

Unterhachings Unterberger: "Echte Alternative für Toptalente"

Mit der U 17 der SpVgg Unterhaching überwintert Trainer Marc Unterberger (33) in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga auf Platz zwei. Unter anderem haben der FC Bayern München, der SC Freiburg oder die TSG Hoffenheim das Nachsehen. Im DFB.de-Interview spricht Marc Unterberger mit Mitarbeiter Ralf Debat auch über Junioren-Nationalspieler Maurice Krattenmacher und Cheftrainer Sandro Wagner.

DFB.de: Hängt die Tabelle an Ihrem Weihnachtsbaum, Herr Unterberger?

Marc Unterberger: Nein, das nicht. (lacht) In der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel spielt der Fußball ausnahmsweise mal nicht die Hauptrolle. Ich weiß aber schon, worauf Sie hinauswollen. Selbstverständlich sorgt unser bisheriges Abschneiden für gute Laune, wir haben sehr erfolgreiche erste 13 Saisonspiele hingelegt. Darauf dürfen wir schon ein wenig stolz sein. So weit oben in der Tabelle zu überwintern, ist für uns definitiv etwas Besonderes.

DFB.de: Wie ist es möglich, dass die U 17 eines Viertligisten zahlreiche Nachwuchsteams von Bundesligaklubs hinter sich lässt?

Unterberger: Das ist sicher eine spannende Frage, die ich so ohne Weiteres aber nicht beantworten kann. Ich weiß ja nicht genau, wie bei anderen Vereinen gearbeitet wird. Ich kann aber sagen, dass unsere Jungs sehr fleißig und ungemein wissbegierig sind. Sie arbeiten täglich daran, sich zu verbessern. Sicherlich hatten wir in der einen oder anderen Partie auch das nötige Matchglück auf unserer Seite. Viele Begegnungen wurden aber auch souverän gewonnen. Wir sehen das sportliche Abschneiden als Bestätigung unserer Arbeit.

DFB.de: Von 13 Saisonspielen wurden elf gewonnen. Was zeichnet Ihre Mannschaft in dieser Saison besonders aus?

Unterberger: Der Teamgedanke spielt eine ganz entscheidende Rolle. Fast alle Spieler kommen aus unserer direkten Umgebung und spielen schon seit Jahren zusammen. Diese Kontinuität, auf die wir im Verein sehr großen Wert legen, zahlt sich aus.

DFB.de: Kann es gelingen, auch nach der Winterpause weiter um die Tabellenspitze mitzuspielen?

Unterberger: Grundsätzlich traue ich es den Jungs auf jeden Fall zu. Schon der Start nach der Winterpause wird dabei wichtige Hinweise geben. Gleich nach unserer Nachholpartie bei der SV 07 Elversberg treffen wir nacheinander auf Spitzenreiter VfB Stuttgart und den Tabellendritten 1. FSV Mainz 05. Wenn wir danach zumindest noch in Schlagdistanz zur Spitze sind, dann ist in den verbleibenden vier Begegnungen alles möglich.

DFB.de: Welchen Anteil an den Erfolgen hat Offensivspieler Maurice Krattenmacher, der mit 18 Saisontreffern die Torjägerliste der Liga souverän anführt?

Unterberger: Mit seiner Spielweise und seinen Abschlussqualitäten ist Maurice für die Mannschaft ungemein wertvoll. Die Jungs wissen, dass sie ihm in jeder Situation den Ball geben können und er damit etwas anzufangen weiß. Die Mitspieler wachsen auch an ihm. Maurice weiß aber auch, dass er genauso vom Team profitiert.

DFB.de: Wie wertvoll ist seine Berufung in die U 17-Nationalmannschaft, um zu zeigen, dass die SpVgg Unterhaching ein gutes Sprungbrett für junge Talente sein kann?

Unterberger: Spätestens seit der Entwicklung von Karim Adeyemi zum A-Nationalspieler ist die Nachwuchsförderung, die wir bei der SpVgg Unterhaching betreiben, in aller Munde. Dennoch helfen uns natürlich auch die aktuellen Beispiele im Juniorenbereich. Auch unser erst 15 Jahre alter Torhüter Konstantin Heide gehört zum Kader der U 16-Auswahl des DFB. Für viele Toptalente in unserer Region ist es inzwischen eine echte Alternative, den Weg über Haching zu gehen.

DFB.de: Hat Maurice Krattenmacher das Zeug dazu, um in die Fußstapfen von Karim Adeyemi zu treten?

Unterberger: Genau lässt sich das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht voraussagen. Dass sich Maurice mit seinen Qualitäten jedoch eines Tages definitiv in der 1. Liga - sei es jetzt im In- oder im Ausland - durchsetzen wird, ist für mich unzweifelhaft.

DFB.de: Kann ein Verein wie die SpVgg Unterhaching einen solchen Spieler halten?

Unterberger: Maurice ist seit der U 12 bei uns, nachdem er zuvor in der Jugend des FC Bayern München gespielt hatte. Genau wie jedes andere Toptalent in unserem Nachwuchsleistungszentrum hat er bei uns einen langfristigen Fördervertrag unterschrieben. Wir hoffen natürlich, dass wir möglichst viele Jungs in unsere eigene erste Mannschaft bringen können. Sollte der eine oder andere jedoch vorher das Interesse größerer Klubs auf sich ziehen, dann werden wir sicherlich Gespräche führen. Aber dann muss es sich für uns - ähnlich wie bei Karim Adeyemi - auch wirtschaftlich lohnen. Wir sagen immer: Talente aus Haching zu verpflichten, ist nicht mehr mit dem Einkauf beim Discounter, sondern eher mit der Auswahl im Bioladen zu vergleichen.

DFB.de: Sie sind schon seit zwölf Jahren im Verein. Neben Ihrem Trainerjob sind Sie auch Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums. Was sind dort Ihre Hauptaufgaben?

Unterberger: Dazu gehört die gesamte Personal- und Kaderplanung für alle Juniorenteams. Dazu gilt es, mögliche Zugänge zu beobachten und zu bewerten. Das alles sind dynamische Prozesse, die über das gesamte Jahr laufen, bei denen ich aber auch hervorragend unterstützt werde: Sowohl innerhalb der Nachwuchsabteilung, aber auch von der Vereinsführung und von der ersten Mannschaft.

DFB.de: Wie läuft die Zusammenarbeit mit Präsident Manfred Schwabl und Cheftrainer Sandro Wagner?

Unterberger: Das funktioniert ausgezeichnet und bereitet sehr viel Freude. Manni Schwabl kennt bis zur U 11 sämtliche Spieler mit Namen und steht wie kein Zweiter für unsere Nachwuchsförderung. Sandro Wagner arbeitet sehr akribisch, stellt sich voll in den Dienst des Vereins und hat schon jetzt sehr viele junge Spieler in das Team eingebaut. Wir sind im ständigen Austausch, unterstützen uns gegenseitig.

DFB.de: Wie hilfreich ist es für die Nachwuchsabteilung, dass zwei ehemalige Nationalspieler an so exponierter Stelle für den Klub arbeiten?

Unterberger: Das ist selbstverständlich ein Glücksfall für den Verein. Auch Sandro, der kürzlich noch in der Champions League und für die Nationalmannschaft gespielt hat, lässt das nullkommanull heraushängen, sondern definiert sich nur über die inhaltliche Arbeit als Trainer. Manni Schwabl ist seit vielen Jahren das Gesicht des Vereins. Beide wissen genau, wovon sie reden, und sind die Aushängeschilder für den Klub.

DFB.de: Kann sich die SpVgg Unterhaching auf Dauer auch als Ausbildungsverein wieder im Profifußball etablieren?

Unterberger: Wir müssen und werden dafür eine gesunde Mischung finden. Unser Präsident hat ja das Ziel ausgegeben, dass 80 Prozent der Spieler der ersten Mannschaft aus dem eigenen Nachwuchs kommen sollen. Schon jetzt sind wir davon nicht mehr allzu weit entfernt. Je besser und nachhaltiger wir ausbilden und je attraktiver wir für Toptalente werden, umso mehr wird sich auch die Qualität der Spieler verbessern, die nach oben nachrücken. Zwangsläufig steigern wir damit dann auch die Chancen, in den Profifußball zurückzukehren. Das ist und bleibt das Ziel des Vereins.

