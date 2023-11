Ausgezeichnet in Berlin: die Gewinner der Würth-Aktion "Unsere Vereinsheimwerker"

"Unsere Vereinsheimwerker": Die Gewinner

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat zusammen mit seinem Partner Würth im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin die Gewinner der Initiative "Unsere Vereinsheimwerker" für das Jahr 2023 ausgezeichnet. Die Aktion wurde im Jahr 2022 ins Leben gerufen und ermöglicht es Amateurfußballvereinen, ihre Infrastruktur zu verbessern und Einrichtungen zu renovieren oder auszubauen.

Auswahlkriterien für die prämierten Projekte waren Nachhaltigkeit, Kreativität, handwerklicher Anspruch, Qualität und Nutzen für den Verein. Mehr als 500 Amateurvereine meldeten sich für die Kampagne an. In einem Onlinevoting wurden die besten 100 Vereinsprojekte ermittelt, die jeweils zum Start eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1000 Euro erhielten.

Nach Abschluss der Projektumsetzungen kürte eine hochkarätige Jury, in der unter anderem die drei Ex-Nationalspieler*innen Jens Nowotny, Cacau und Renate Lingor sowie eFootball-Nationalspieler "DullenMIKE" vertreten waren, die besten zehn Projekte. Diese Vereine wurden bei der offiziellen Preisverleihung am vergangenen Samstag im Würth Haus Berlin ausgezeichnet und erhielten jeweils weitere 10.000 Euro zur Unterstützung ihrer Projekte. Ausgewählt wurden der FC Billingsbach, TSV Dünsbach, Sportclub Gresaubach, TSV Neudenau, SC Batavia 72 Passau, TV Aldingen, Sportfreunde Widdern, JFV Hunsrückhöhe Morbach, SG Rotation Prenzlauer Berg und die Turngemeinde Essen-West.

"Lebendige Orte für die Gemeinschaft"

"Jedes der umgesetzten Vereinsheimwerker-Projekte steht für kollektives Engagement, lebendige Orte für die Gemeinschaft zu schaffen", sagt Maria Würth, stellvertretende Geschäftsbereichsleiterin Kunst und Kultur bei Würth. "Wir von Würth freuen uns sehr, die Vereine dabei zu unterstützen."

Dr. Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG, ergänzt: "Die großartigen Projekte und die Beteiligung von mehr als 500 Vereinen machen deutlich, wie viel ehrenamtliches Herzblut in unseren Amateurvereinen steckt. Durch die Unterstützung unseres Partners Würth können wir dieses außergewöhnliche Engagement mit dem Vereinsheimwerker-Projekt würdigen. Wir freuen uns sehr, wenn die Aktion im nächsten Jahr fortgesetzt wird."

