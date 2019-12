Union gegen Leipzig: Duell der Unbesiegten

Union Berlin oder RB Leipzig: Eine Serie wird reißen, wenn die U 19-Teams der beiden Erstligisten am heutigen Sonntag (ab 13 Uhr) in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga aufeinandertreffen. Die Berliner sind noch unbesiegt, holten zehn Punkte aus ihren ersten vier Spielen. Die Leipziger fuhren sogar die optimale Ausbeute von zwölf Zählern ein. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Die U 19 des 1. FC Union Berlin legte einen Start nach Maß hin. Sowohl gegen Hannover 96 (4:3) als auch beim Niendorfer TSV (4:2) ging die Mannschaft von André Vilk als Sieger vom Feld. Mit dem 13:0 gegen Holstein Kiel stellten die "Eisernen" sogar den staffelübergreifenden Rekord für den höchsten Sieg in der A-Junioren-Bundesliga auf und lösten damit den Stadtrivalen Hertha BSC (13:2 gegen den FC St. Pauli am 2. Spieltag der Saison 2004/2005) ab. Die Länderspielpause fiel für den 1. FC Union dann etwas länger aus, da das Derby bei Hertha BSC auf den 23. Oktober, 18 Uhr, verschoben wurde. Am vergangenen Wochenende gab es mit dem 1:1 beim Hamburger SV den ersten Punktverlust. Für die Gäste von RB Leipzig stehen im Vergleich zu Union Berlin nach ebenfalls vier Begegnungen zwei Punkte mehr und damit die volle Ausbeute zu Buche. In den Partien gegen den 1. FC Magdeburg (4:0), beim Chemnitzer FC (3:1), bei Hannover 96 (1:0) und gegen den Niendorfer TSV (3:0) kassierten die Leipziger sogar nur ein Gegentor. Das Spiel gegen den FC Energie Cottbus wurde kurzfristig abgesagt, da die Gäste bei der Anreise auf der Autobahn in eine Vollsperrung geraten waren. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Außerdem setzte sich die Mannschaft von Leipzigs U 19-Trainer Alexander Blessin im DFB-Pokal der Junioren 2:1 beim Deutschen Meister Borussia Dortmund durch.

Die Trainer: André Vilk, Trainer des 1. FC Union Berlin, kennt seine Spieler aus der U 19 schon lange. Der 37-Jährige betreut einen Großteil der Mannschaft schon seit 2017, angefangen in der U 16. Seitdem rückte er jährlich mit den Spielern eine Altersstufe nach oben. "Kontinuität ist immer von Vorteil", so Vilk gegenüber DFB.de. "Die Spieler kennen schon viele Abläufe und müssen sich nicht so stark umgewöhnen. Dadurch waren wir während unserer Vorbereitung schon recht früh sehr weit." Die U 19 von RB Leipzig wird seit der vergangenen Spielzeit von Alexander Blessin betreut. Nach einigen Jahren als Assistent, unter anderem von Achim Beierlorzer (inzwischen Cheftrainer beim Bundesligisten 1. FC Köln), hatte Blessin im Jahr 2018 die Leipziger B-Junioren auf Anhieb zur dritten Staffelmeisterschaft (nach 2014 und 2015) geführt. In der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft war im Halbfinale gegen Bayern München (0:3 und 0:2) Endstation. Anschließend rückte Blessin zu den A-Junioren auf. Die U 19 führte er auf den zweiten Platz in der Staffel Nord/Nordost und bis in das Finale um den DFB-Pokal der Junioren. Hier hatte RB Leipzig 1:2 gegen den VfB Stuttgart das Nachsehen. Auch Samstag, 5. Oktober (ab 11 Uhr), kommt es diesmal schon in der zweiten Pokalrunde zur Revanche. Als Spieler kam der heute 46-Jährige unter anderem zu 45 Zweitligaeinsätzen für die Stuttgarter Kickers.

Die Bilanz: Die U 19-Teams des 1. FC Union Berlin und von RB Leipzig standen sich in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga erst viermal gegenüber. Die Bilanz in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse spricht mit drei Siegen und einem Unentschieden (bei einem Torverhältnis von 11:1) klar für die Leipziger. Union konnte aber mit dem 0:0 im Rückspiel der vergangenen Saison erstmals einen Punkt gegen die Sachsen einfahren.

Die Stimmen: "Wir müssen gegen einen physisch starken Gegner körperlich dagegenhalten", meint Union-Trainer André Vilk im Gespräch mit DFB.de. "Leipzig agiert mit viel Wucht und einer hohen Geschwindigkeit. Allerdings werden wir auch unsere Umschaltmomente haben. Die gilt es, konsequent zu nutzen." Leipzigs Trainer Alexander Blessin überrascht es nicht, dass der 1. FC Union Berlin aktuell oben mitmitscht. "Schon vor zwei Jahren in der U 17 hatte die Mannschaft auf mich einen sehr starken Eindruck gemacht", so der 46-Jährige gegenüber DFB.de. "Auch wenn wir in dieser Woche in der UEFA Youth League bei Benfica Lissabon 1:2 verloren haben, können wir viel Positives in die Partie bei Union Berlin mitnehmen. Es war richtig starkes Spiel."

Die personelle Lage: Der 1. FC Union Berlin muss voraussichtlich in den nächsten drei bis vier Monaten auf Luca Haase verzichten. In der Partie beim Hamburger SV (1:1) hatte sich der 17 Jahre alte Mittelfelfspieler an der Schulter verletzt und musste operiert werden. Bei RB Leipzig steht der dänische U 19-Nationalspieler Mads Bidstrup wegen einer Entzündung im Fuß noch etwa vier Wochen nicht zur Verfügung.

