Union dank Joker Behrens im Viertelfinale

Der 1. FC Union Berlin hat durch ein umkämpftes 2:1 (1:1) im Bundesligaduell gegen den VfL Wolfsburg das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Luca Waldschmidt legte für den VfL zwar früh vor (5.), doch Robin Knoche glich wenig später aus (12.), ehe der eingewechselte Kevin Behrens in der 79. Minute den vierten Viertelfinaleinzug der "Eisernen" sicherstellte.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Nach einer abgewehrten Flanke hob ein Unioner das Abseits auf und Waldschmidt drückte einen Querschläger gedankenschnell über die Linie. Die Antwort der "Eisernen" folgte aber prompt. Auch hier ging eine Ecke voraus, nach der Knoche am zweiten Pfosten sträflich frei zum 1:1 einschießen durfte. Union übernahm nun zwar mehr und mehr das Kommando, Torchancen gab es auf beiden Seiten aber vorerst nicht zu verzeichnen, bis zur 27. Minute, als Jordan Siebatcheu aus dem Nichts per Kopf ans Wolfsburger Lattenkreuz köpfte.

Union siegt in Unterzahl

Auch nach der Pause hatte Union die nächsten guten Gelegenheiten. Zunächst streifte Niko Gießelmanns Fallrückzieher nur das Außennetz (46.), dann zielte Rani Khedira aus der Distanz zu hoch (52.). Ansonsten neutralisierten sich beide Teams weitgehend im Mittelfeld. Dann meldete sich auch Wolfsburg erstmals offensiv: Ridle Baku zwang Frederik Rönnow per Schrägschuss zu einer Glanztat (67.).

Der schönste Angriff des Abends brachte dann die Entscheidung: Khedira entwischte auf der rechten Seite und flankte an den Fünfmeterraum zu Sheraldo Becker, der klug für den frei stehenden Behrens ablegte - 2:1. Und der Torschütze legte fast noch nach, fand seinen Meister aber in Keeper Pavao Pervan (86.) seinen Meister. Auch die letzten Minuten in Unterzahl überstand Union nach Gelb-Rot gegen Gießelmann (87.) noch.

[sid/js]