Union Berlin: Profivertrag für Oppermann

Der 1. FC Union Berlin setzt auf den eigenen Nachwuchs. Jetzt unterschrieb U 19-Torhüter Leo Oppermann seinen ersten Profivertrag. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth engagiert sich für den Nachwuchs seines Heimatvereins Fortuna Düsseldorf, beim VfL Wolfsburg übernehmen nach dem Abschied von Trainer Thomas Reis zunächst seine Assistenten. Die DFB.de-Splitter aus der A-Junioren-Bundesliga.

1. FC Union Berlin: Großen Grund zur Freude hatte Leo Oppermann vom 1. FC Union Berlin aus der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga. Der 18 Jahre alte Torhüter hat bei den "Eisernen" einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2020 (plus Option) unterschrieben. Das Torwarttalent war bereits im Wintertrainingslager der Profis dabei und trainiert seit Saisonbeginn regelmäßig mit der ersten Mannschaft. Nachdem er den schulischen Teil seines Fachabiturs am Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLBZ) bereits erfolgreich abgeschlossen hat, absolviert er den praktischen Teil im Union-Leistungszentrum. "Leo Oppermann ist ein junger Torwart mit viel Potenzial", sagt Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei den Berlinern: "Es ist in unserem Interesse, den Nachwuchsspielern eine Chance zu geben, sich auf höchstem Niveau zu präsentieren und im Training mit den Profis weiterzuentwickeln. Diese Chance soll Leo nun erhalten."

Fortuna Düsseldorf: Vor dem Leistungszentrum von Fortuna Düsseldorf wurden nun 19 goldene Sterne eingelassen. Im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, den Bau des neuen Nachwuchsgebäudes zu unterstützen, konnten sich Spender - in Anlehnung an das Gründungsjahr 1895 - einen goldenen Stern sichern und darauf ihren Namen oder ihr Unternehmenslogo gravieren lassen. Angefertigt wurden die Sterne vom renommierten Düsseldorfer Kunstgießer Rolf Kayser. Viele Fanclubs und Fortuna-Partner folgten dem Aufruf und engagierten sich. So konnten unter anderem mit der Unterstützung der Ex-Profis Andreas "Lumpi" Lambertz und Axel Bellinghausen sowie von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, früher Vorstandsvorsitzender bei der Fortuna, 50.000 Euro eingesammelt werden. "Damit konnten wir ein schönes Gemeinschaftsprojekt von Fortunen für Fortuna realisieren", meint Düsseldorfs Aufsichtsratsmitglied Björn Borgerding. "Genau solche Projekte zeigen eindrucksvoll, wie lebendig ein Verein wie die Fortuna ist."

VfL Wolfsburg: Nach dem Wechsel des bisherigen U 19-Trainers Thomas Reis als Cheftrainer zum Zweitligisten VfL Bochum haben beim VfL Wolfsburg zunächst seine bisherigen Assistenten Ingo Schlösser und Sebastian Müller die Trainingsleitung beim Nachwuchs der "Wölfe" übernommen. Sie bereiten die Mannschaft damit auf das nächste Ligaspiel in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga am Samstag (ab 11 Uhr) gegen den Aufsteiger FC Energie Cottbus vor. Der aktuelle Staffelsieger VfL führt mit optimalen zwölf Punkten die Tabelle an. Wie lange Schlösser und Müller das Team betreuen werden, ist noch offen. "Wir schauen uns weiter nach einer dauerhaften Lösung um", sagt der Sportliche Leiter Pablo Thiam im Gespräch mit DFB.de.

Borussia Mönchengladbach: Gleich vier Spieler aus dem U 19-Kader von Borussia Mönchengladbach aus der Staffel West der A-Junioren Bundesliga kamen für die Profis beim Duell mit dem Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden (1:1) zum Einsatz. Während Tom Gaal sogar von Anfang an auflaufen durfte und über 45 Minuten in der Innenverteidigung am Ball war, kamen Verteidiger Jordi Bongard sowie die Mittelfeldspieler Julian Niehues und Sander Christiansen im Laufe der zweiten Halbzeit zu Kurzeinsätzen. Bundesliga-Trainer Marco Rose fand nach Spielende lobende Worte für die Talente. "Wir haben im ersten Durchgang praktisch nichts zugelassen. Das war auch ein Verdienst von Tom, der in der Innenverteidigung sehr viel richtig gemacht und seinen guten Spielaufbau unter Beweis gestellt hat", so der Ex-Profi. "Es ist gut und wichtig, dass die Jungs in solchen Spielen die Möglichkeit bekommen, sich zu zeigen. Alle vier haben sich ordentlich präsentiert." In der Meisterschaft geht es für die drittplatzierten und noch unbesiegten Gladbacher A-Junioren am Samstag (ab 11 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Alemannia Aachen weiter.

1. FC Heidenheim: International im Einsatz war Omar Sijaric aus der U 19 des 1. FC Heidenheim, die in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga an den Start geht. Der 17 Jahre alte Offensivspieler weilte insgesamt zwei Wochen bei der U 19-Nationalmannschaft von Montenegro. Über ein Vorbereitungscamp hatte er sich zunächst für die Landesauswahl empfohlen. Beim Länderspiel gegen Ungarn (0:2) gehörte Sijarić dann sogar schon zum Aufgebot von Trainer und Ex-Profi Milorad Peković (83 Bundesligaspiele für den 1. FSV Mainz 05 und die SpVgg Greuther Fürth). Mit Torhüter Diant Ramaj, der von U 19-Nationaltrainer Guido Streichsbier eine Einladung für die Länderspiele in Spanien (1:1) und gegen England (1:0) bekommen hatte, stellte der 1. FC Heidenheim noch einen zweiten Junioren-Nationalspieler ab.

VfB Stuttgart: Lilian Egloff und Nick Bätzner aus der U 19 des VfB Stuttgart durften sich während der Länderspielpause bei den Profis präsentieren. Die beiden offensiven Mittelfeldspieler, die sonst in der Staffel Süd/Südwest der A-Junioren Bundesliga für die Schwaben am Ball sind, kamen für die Profis beim "3-Ligen-Cup" des Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach zum Einsatz. Neben Gastgeber Großaspach und dem VfB nahm auch der österreichische Zweitligist SC Austria Lustenau an dem Turnier teil. Gegen die Gäste aus Österreich gewannen die Stuttgarter 6:4 nach Elfmeterschießen. Egloff und Bätzner kamen beim 0:1 gegen Großaspach zum Einsatz. Cheftrainer Tim Walter lobte die beiden U 19-Spieler: "Beide haben es sehr gut gemacht. Man hat gesehen, dass Lilian und Nick sehr talentiert sind." Mit der U 19 des VfB treffen Egloff und Bätzner am Samstag (ab 15 Uhr) im nächsten Ligaspiel auf Schlusslicht SSV Ulm 1846 Fußball.

